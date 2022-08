And Just Like That | Όσα γνωρίζουμε για τη δεύτερη σεζόν της δημοφιλούς σειράς

Μετά την πρεμιέρα των πρώτων επεισοδίων τον Δεκέμβριο του 2021, οι fans θα χρειαστεί να περιμένουν αρκετά μέχρι την πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του And Just Like That.

Το HBO είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο του 2022 ότι θα ανανεώσει τη σειρά για δεύτερη σεζόν, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2022. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι πρωταγωνίστριες Sarah Jessica Parker, Kristin Davis και Cynthia Nixon θα επιστρέψουν και στον δεύτερο κύκλο ενώ θεωρείται δεδομένο ότι δεν πρόκειται να εμφανιστεί στα νέα επεισόδια η Kim Cattrall, η οποία είχε αποφασίσει ότι δεν θέλει να υποδυθεί ξανά την αγαπητή, κατά τα άλλα, Samantha.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι χαρακτήρες που γνωρίσαμε στον πρώτο κύκλο η Seema που υποδυόταν η Sarita Choudhury, @ Che που υποδυόταν η Sara Ramirez, η Lisa Todd Wexley που υποδυόταν η Nicole Ari Parker και η Dr.Nya που υποδυόταν η Karen Pitman αναμένονται να επιστρέψουν και στη δεύτερη σεζόν αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την παραγωγή της σειράς.

Αυτό που αναρωτιούνται οι fans της σειράς είναι αν ο Aidan, ο πρώην σύντροφος της Carrie στο Sex and the City, θα που υποδυόταν ο John Corbett θα έχει θέση στην πλοκή της δεύτερης σεζόν. Σύμφωνα με τελευταία δημοσιεύματα, ο Aidan επιστρέφει χωρίς όμως να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση που θα έχει με την Carrie.

Η επιστροφή του Aidan δείχνει ότι μετά τον θάνατο του Mr.Big, η Carrie βρίσκεται και πάλι σε μια πορεία αναζήτησης της αγάπης, αφού και στα τελευταία επεισόδια του πρώτου κύκλου ήδη έδειχνε ενδιαφέρον για τον παραγωγό του podcast της, Franklyn. Η δεύτερη σεζόν θα εστιάσει και πάλι στη Miranda και τη νέα της καθημερινότητα μετά τον χωρισμό της με τον Steve, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Charlotte ως μητέρα προσπαθώντας να προσαρμοστεί στην αποκάλυψη ότι η κόρη της Rose αυτοπροσδιορίζεται ως gender fluid.