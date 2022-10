Drink Chic | Τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου για το 2022

"Αυτό που θα συμβεί απόψε είναι πραγματικά μοναδικό. Γράφεται ιστορία καθώς για πρώτη φορά θα έχουμε στην κορυφή ένα μπαρ που δε βρίσκεται στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη. Είναι από εδώ, από την Βαρκελώνη. Κυρίες και κύριοι, το καλύτερο μπαρ του κόσμου για το 2022 είναι το Paradiso". Ο Content Editor του The World’s 50 Best Bars, Mark Sansom, δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του στη σκηνή του La Cúpula de las Arenas καθώς ανακοινώνει τον νικητή των The World’s 50 Best Bars 2022, sponsored by Perrier, που δεν είναι άλλος από το 'Paradiso'.

Ένα ελληνικό new entry και οι συνήθεις ύποπτοι

Το μπαρ της Βαρκελώνης -νο.3 στην αντίστοιχη περσινή λίστα- ήταν αυτό που 'εκθρόνισε' τους αντίστοιχους εκπροσώπους της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου, που έπαιζαν εναλλάξ για 13 ολόκληρα χρόνια στην κορυφή του σημαντικού θεσμού.

Στο νο.2 της φετινής κατάταξης των The World’s 50 Best Bars, ακριβώς όπως συνέβη και έναν χρόνο πριν, βρέθηκε το λονδρέζικο "Tayēr + Elementary" ενώ μία θέση πιο κάτω υπάρχει το "Sips" - επίσης από την πρωτεύουσα της Καταλονίας, η οποία εκτός από το να φιλοξενήσει την τελετή για πρώτη φορά εκτός Λονδίνου, κάνει και ένα πολύ δυνατό statement αναφορικά με την -ούτως ή άλλως- πολύ δυνατή σκηνή της.

