John F. Kennedy | Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ για τον 35ο πρόεδρο της Αμερικής

Ο Ashton Gleckman, ο 22χρονος σκηνοθέτης που είχε κάνει το ντοκιμαντέρ για το Ολοκαύτωμα 'We Shall Not Die', ετοιμάζει μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ για τον John F. Kennedy.

Το ντοκιμαντέρ για τον 35ο πρόεδρο των ΗΠΑ θα κάνει πρεμιέρα το 2023, στην 60η επέτειο της δολοφονίας του δημοφιλή προέδρου. Η σειρά έχει σκοπό να παρουσιάσει στη νέα γενιά της Αμερικής την κληρονομιά που άφησε πίσω του ο Kennedy, εξιστορώντας την ιστορία της ζωής του από τα παιδικά του χρόνια, τη θητεία του στον πόλεμο, την πορεία του στην πολιτική αλλά και τα χρόνια που πέρασε στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το Deadline, το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει πάνω από εκατό συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά τηλεοπτικά, φωτογραφίες και ηχογραφήσεις του προέδρου. O Gleckman θα σκηνοθετήσει, θα γράψει το σενάριο και θα αναλάβει και την παραγωγή του ντοκιμαντέρ ενώ έχει απεριόριστη πρόσβαση στα αρχεία της προεδρικής βιβλιοθήκης John F. Kennedy για να παρουσιάσει την κληρονομιά του νεαρότερου προέδρου που εκλέχτηκε ποτέ στην Αμερική.

Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής 'Radical Media' o Ashton "είναι ένα πραγματικά αξιοθαύμαστο ταλέντο” ενώ όπως είπε ο Ceo, Jon Kamen, στόχος τους είναι να βρεθεί η κατάλληλη πλατφόρμα για τη σειρά ώστε να φτάσουν στο μεγαλύτερο δυνατό κοινό "οι βασικές αξίες του Kennedy, το στιλ ηγεσίας του και η αγάπη του για το δημόσιο καθήκον, ειδικά σε μια νέα γενιά που δεν έχει πρότυπα στη σημερινή πολιτική σκηνή”.