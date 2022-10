Gangs Of New York | H ταινία του Martin Scorsese θα γίνει σειρά

Η Miramax Television θα μεταφέρει το βιβλίο του Herbert Asbury 'The Gangs of New York' στη μικρή οθόνη με τη βοήθεια του Martin Scorsese. O διάσημος σκηνοθέτης που είχε σκηνοθετήσει και την ταινία του 2002 με πρωταγωνιστή τον Leonard DiCaprio θα αναλάβει την παραγωγή της σειράς αλλά και την σκηνοθεσία των πρώτων δύο επεισοδίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, η πλοκή της σειράς θα είναι διαφορετική από αυτή της ταινίας αφού θα παρουσιαστεί μια διαφορετική εκδοχή με νέους χαρακτήρες που δεν υπήρχαν στην μεταφορά στη μεγάλη οθόνη. Το βιβλίο περιγράφει τις διαμάχες ανάμεσα στις συμμορίες της Νέας Υόρκης στα τέλη του 1800 πριν η Ιταλό-Αμερικάνικη μαφία κυριαρχήσει στους δρόμους της πόλης κατά την εποχή της Ποτοαπαγόρευσης το 1920.

Παλιότερα είχε ανακοινωθεί ότι ο Scorsese ετοιμάζει μια διαφορετική σειρά με τη Miramax για τις οργανωμένες συμμορίες στη Νέα Υόρκη αλλά και σε άλλες αμερικάνικες πόλεις, όπως το Σικάγο και η Νέα Ορλεάνη, προκειμένου να σκιαγραφήσει τη γέννηση του οργανωμένου εγκλήματος στην χώρα. "Η εποχή αυτή στην ιστορία και την κληρονομιά της Αμερικής είναι πλούσια με χαρακτήρες και ιστορίες που δεν θα μπορούσαμε να εξερευνήσουμε πλήρως σε μια ταινία δύο ωρών. Μια τηλεοπτική σειρά μας δίνει τον χρόνο και την δημιουργική ελευθερία να ξαναζωντανέψουμε αυτόν τον πολύχρωμο κόσμο και όλες τις επιπτώσεις που είχε και ακόμα έχει στην κοινωνία” είχε πει τότε ο βραβευμένος σκηνοθέτης.