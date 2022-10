Ουκρανία | Η τελετή απονομής των βραβείων της εγχώριας κινηματογραφικής βιομηχανίας έγινε σε καταφύγιο

Σε ένα καταφύγιο στο Κίεβο πραγματοποιήθηκε η πέμπτη τελετή απονομής των βραβείων της εγχώριας κινηματογραφικής βιομηχανίας, τα Kinokolo, παρά το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου.

Οι άνθρωποι του κινηματογράφου της Ουκρανίας έδειξαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους οργανώνοντας την τελετή σε καταφύγιο και προβάλλοντας την στο εθνικό δημόσιο κανάλι Suspilne Kultura από τον υπόγειο σταθμό μετάδοσης, λίγες μέρες μετά τις αεροπορικές επιδρομές των Ρώσων που είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή του 30% των σταθμών ενέργειας της χώρας, όπως είχε ανακοινώσει οι πρόεδρος Volodymyr Zelensky.

Οι Ουκρανοί κριτικοί κινηματογράφου βράβευσαν τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, ανάμεσα στις οποίες το Pamfir του Dmytro Sukholytkyi-Sobchuk, το Klondike της Maryna Er Horbach και το 'Are you Ok?' της Natalka Vorozhbyt. Τα περισσότερα βραβεία απέσπασε το Pamfir, μια ταινία που ακολουθεί έναν άντρα σε μια μικρή πόλη της δυτικής Ουκρανίας, ο οποίος επιστρέφει μετά από χρόνια στη χώρα και αντιμετωπίζει τη διαφθορά της επαρχίας. Η ταινία αναδείχτηκε στις κατηγορίες 'Καλύτερης Ταινίας', 'Καλύτερης Σκηνοθεσίας' και 'Καλύτερου Σεναρίου'.

Η ηθοποιός Oksana Cherkashyna βραβεύτηκε για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία 'Klondike' ενώ το 'Are You Ok?' που παρουσιάζει την ιστορία ενός κοριτσιού από την Ουκρανία και τις επιπτώσεις του πολέμου στην ψυχική της υγεία, κέρδισε το βραβείο 'Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους”.