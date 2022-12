Kate Winslet | Το trailer της ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί με την 22χρονη κόρη της, Mia Threapleton

Η Mia Threapleton είναι μία πολλά υποσχόμενη, νέα ηθοποιός, η οποία πρόκειται να λάβει μεγάλη αναγνωρισιμότητα, όχι μόνο επειδή πρωταγωνίστησε στη νέα ταινία της Kate Winslet, υποδυόμενη την κόρη της, αλλά επειδή είναι και στην πραγματικότητα κόρη της. Η 22χρονη κόρη της Βρετανίδας ηθοποιού μόλις ξεκίνησε να κάνει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, με το πιο πρόσφατο πρότζεκτ της να συμπίπτει με εκείνο της διάσημης μητέρας της.

Ειδικότερα, μητέρα και κόρη θα πρωταγωνιστήσουν στην ταινία του Channel 4, "I am Ruth" της σειράς "Ι Am", του δημιουργού Dominic Savage. Όπως δήλωσε πρόσφατα η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στην εκπομπή Sunday with Laura Kuenssberg στο BBC One, η ερμηνεία της κόρης της τη συνεπήρε, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί τη βοήθεια της βετεράνου του κινηματογράφου.

Σύμφωνα με το σενάριο, η Winslet υποδύεται τη Ruth, μια μητέρα που ανησυχεί για την ψυχική υγεία της κόρης της, Freya, η οποία βιώνει μεγάλη πίεση από τα social media. "Είχαμε το μπόνους ότι γνωρίζαμε το πώς να πατάμε η μία τα κουμπιά της άλλης, το οποίο μπορώ να σου πω πως μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά και σίγουρα βασιστήκαμε σε αυτό όταν κάναμε το γύρισμα", είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Μάλιστα, η Winslet παραδέχθηκε πως υπήρχε στιγμή που η κόρη της, την οποία έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Jim Threapleton, τη συμβούλευσε να "σκάσει". "Σε ό,τι αφορά την ερμηνεία της, δεν με χρειάστηκε καθόλου. Υπάρχουν ακόμα στιγμές όπου με κοιτούσε και έλεγε: Σκάσε μαμά, άφησέ με να το κάνω", σημείωσε. Όπως εξήγησε η ηθοποιός, όταν ο Savage είχε την ιδέα να παίξει η πραγματική της κόρη τον ρόλο της Freya, η ίδια δεν είχε κανένα πρόβλημα, αρκεί φυσικά να πέρναγε από οντισιόν.

