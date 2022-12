Reese Witherspoon & Ashton Kutcher στη νέα rom-com ταινία του Netflix

Και ενώ τον τελευταίο καιρό είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τη Reese Witherspoon σε δραματικές ταινίες και σειρές, η ηθοποιός επιστρέφει στα πάτρια εδάφη, πρωταγωνιστώντας στη νέα ρομεντί του Netflix στο πλευρό του Ashton Kutcher.

To "Your Place or Mine" που είναι γραμμένο από την Aline Brosch McKenna (γνωστή για τις ταινίες 27 Dresses, The Devil Wears Prada, Crazy Ex-Girlfriend) θα γίνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη και αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι δύο πρωταγωνιστές υποδύονται δύο καλούς φίλους, τη Debbie και τον Peter, που είναι εντελώς διαφορετικοί. Ωστόσο, μία αλλαγή στη ζωή τους, θα τους κάνει να δουν την πραγματικότητα με άλλα μάτια. Ειδικότερα, η Debbie προτιμά να έχει μία ρουτίνα με τον γιο της στο Λος Άντζελες, ενώ ο Peter λατρεύει τις αλλαγές και διαπρέπει στη Νέα Υόρκη. Όταν θα αλλάξουν σπίτια και ζωές για μία εβδομάδα, θα ανακαλύψουν πως αυτό που νόμιζαν πως ήθελαν δεν ήταν αυτό που χρειάζονταν.

Ο επίσημος λογαριασμός του Netflix στο Instagram δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες, δίνοντάς μας μία γεύση από το τι πρόκειται να παρακολουθήσουμε.

Όπως δήλωσε ο Kutcher σχετικά με τη νέα του συνεργασία, το να υπογράψει για την ταινία ήταν μία εύκολη απόφαση, καθώς έλαβε επιτέλους την ευκαιρία να συνεργαστεί με τη Witherspoon και τη McKenna, δύο γυναίκες με τις οποίες ήθελε για χρόνια να δουλέψει. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Jesse Williams, Zoë Chao, Wesley Kimmel, Griffin Matthews, Rachel Bloom, Shiri Appleby, Vella Lovell, Tig Notaro και Steve Zahn.

Το "Your Place or Mine" θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Φεβρουαρίου του 2023 στην πλατφόρμα του Netflix.