Τα αγαπημένα βιβλία των κλασικών αστέρων του Hollywood

Παρότι αστέρες του Παλιού Χόλιγουντ όπως η Marilyn Monroe και ο Marlon Brando δεν μνημονεύονται συχνά ως διανοούμενοι ή βιβλιοφάγοι, η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν φιλαναγνώστες. Και οι δυο τους είχαν βιβλιοθήκες γεμάτες με βιβλία κάθε είδους, ενώ το αυτό ίσχυε και για πολλούς άλλους ηθοποιούς της ίδιας εποχής. Λογικό, λοιπόν, να αποφασίσουμε να εντοπίσουμε τα πιο αγαπημένα βιβλία 10 εκ των πιο διάσημων εξ αυτών.

Η Greta Garbo αγαπούσε τον Turgenev

Τα ράφια της βιβλιοθήκης που είχε στο νεοϋορκέζικο διαμέρισμά της η Greta Garbo ήταν γεμάτα με βιβλία ποίησης, φιλοσοφίας και λογοτεχνίας. Αγαπημένος της συγγραφέας ήταν ο Ivan Turgenev και απολάμβανε να διαβάζει τα δοκίμια του έργου του Literary Reminiscences, που δεν βρήκαμε να έχει μεταφραστεί στα ελληνικά.

Η Άγρια Δύση του James Dean

Ο James Dean είχε διαβάσει πάρα πολλές φορές το The Authentic Life of Billy the Kid, που ούτε αυτό έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Το βιβλίο το έγραψε ο Pat Garrett, ο άνθρωπος ο οποίος σκότωσε τον διαβόητο πιστολέρο που έμεινε στην ιστορία με το παρατσούκλι Billy the Kid, σε συνεργασία με έναν ghostwriter.

