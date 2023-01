Avatar: The Way of Water | Σημείωσε εισπράξεις-ρεκόρ 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως

Μόλις έξι εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της, η ταινία του James Cameron 'Avatar: The Way of Water' σημείωσε εισπράξεις-ρεκόρ παγκοσμίως ξεπερνώντας τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για την έκτη ταινία στην ιστορία του σινεμά και την πρώτη μετά την πανδημία που ξεπερνάει τα 2 δις σε έσοδα, καταφέροντας να φτάσει τις εισπράξεις του αρχικού 'Avatar', του "Avengers: Endgame”, "Τιτανικός”, "Star Wars: The Force Awakens” και "Avengers: Infinity War”.

Ο Cameron έχει σκηνοθετήσει τρεις από τις 6 πιο εμπορικές ταινίες όλων των εποχής ενώ η Zoe Saldana έχει πρωταγωνιστήσει σε 4 από αυτές τις 6 ταινίες. Πριν την πρεμιέρα της ταινίας. Ο σκηνοθέτης είχε δηλώσει ότι το Avatar 2 "εκπροσωπεί τη χειρότερη επιχειρηματική περίπτωση στην ιστορία του σινεμά” γιατί πρέπει να γίνει μία από τις τρεις πιο εμπορικές ταινίες όλων των εποχών για να καταφέρει να βγάλει τα έξοδά του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ταινία χρειάστηκε περίπου 1.5 δισεκατομμύρια για να ολοκληρωθεί.

Η πρώτη ταινία 'Avatar' που είχε κάνει πρεμιέρα πριν 13 χρόνια παραμένει η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών με έσοδα 2.9 δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθεί το "Avengers: Endgame” με 2.79 εκατομμύρια και ο 'Τιτανικός' με 2.19 εκατομμύρια δολάρια.