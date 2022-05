Avatar 2 | Το πολυαναμενόμενο πρώτο teaser trailer του σίκουελ του James Cameron

Ύστερα από 13 χρόνια υπομονής για τους φαν του Avatar, οι πρώτες εικόνες του σίκουελ είναι γεγονός, όπως και η ημερομηνία της πρεμιέρας. Ειδικότερα, μόλις πριν από λίγο κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer για το Avatar: The Way of Water, που πήρε πάνω από μία δεκαετία στον James Cameron να το ολοκληρώσει, ύστερα από αρκετές αναβολές.

Στην ουσία η δεύτερη ταινία ακολουθεί την πλοκή της πρώτης, όπου παρακολουθούμε τον Sully και την Neytiri να χτίζουν την οικογένειά τους στον πλανήτη Pandora, πολεμώντας τις νέες απειλές. Πιο αναλυτικά, το καστ περιλαμβάνει ξανά τους Zoe Saldana και Sam Worthington στους ίδιους ρόλους, αλλά και τη Sigourney Weaver με νέο χαρακτήρα. Από την άλλη, νέα πρόσωπα προστίθενται όπως η Kate Winslet, η Michelle Yeoh και η Oona Chaplin.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το Avatar θα κυκλοφορήσει στις 16 Δεκεμβρίου, παρά το γεγονός πως ο James Cameron επιθυμούσε να κάνει πρεμιέρα το 2014. Ωστόσο, εξαιτίας των 7 αναβολών που έλαβαν χώρα, η ταινία θα βγει στους κινηματογράφους σε λίγους μήνες.

Για καλή μας τύχη, η τρίτη ταινία δεν θα αρχίσει μία ακόμα δεκαετία, παρά θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2024, από τη στιγμή που ο σκηνοθέτης είχε τον χρόνο να ασχοληθεί και με το τρίτο μέρος. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο Cameron τον περασμένο χρόνο, συνδύασε τη διαδικασία για τα πρώτα δύο σίκουελ, ενώ κατάφερε να επεξεργαστεί και λίγο την 4η ταινία.

Τον περασμένο χρόνο η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε ξανά στους κινηματογράφους της Κίνας, ξεπερνώντας σε εισιτήρια την πιο εισπρακτική ταινία της χρονιάς παγκοσμίως, "Avengers: Endgame", κάτι που δεν ήταν παράξενο δεδομένου ότι όταν έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ το 2009 έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, μένοντας στη λίστα με τα blockbusters για 10 μήνες.

Δείτε το trailer :