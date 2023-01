Ethan Hawke | Σκηνοθετεί το 'Wildcat' με πρωταγωνίστρια την κόρη του, Maya Hawke

Ο Ethan Hawke σκηνοθετεί την ταινία 'Wildcat' για τη ζωή της συγγραφέως Flannery O'Connor στην οποία θα πρωταγωνιστεί η κόρη του, Maya Hawke.

Στο καστ των ηθοποιών που πλαισιώνουν την ταινία συμμετέχουν μεγάλα ονόματα του Hollywood, όπως οι Laura Linney, ο Philip Ettinger, ο Rafael Casal, ο Steve Zahn, ο Cooper Hoffman, η Willa Fitzgerald, ο Alessandro Nivola και ο Vincent D’Onofrio. Εκτός από την σκηνοθεσία, ο Ethan Hawke έχει αναλάβει και το σενάριο της ταινίας μαζί με τον Shelby Gaines αλλά και την παραγωγή με την Under Influence Productions και την Joe Goodman of Good Country Pictures.

H ταινία θα παρουσιάσει την ιστορία της O'Connor όσο προσπαθεί να εκδώσει το πρώτο της βιβλίο ενώ πάλευε με το συστηματικό ερυθηματώδη λύκο πριν πεθάνει τελικά σε ηλικία 39 ετών. Η δουλειά της ακόμα και σήμερα είναι μέρος ακαδημαϊκών σπουδών ενώ το έργο της, μεταξύ των οποίων τα βραβευμένα "A Good Man Is Hard to Find” και "Everything That Rises Must Converge”, αναγνωρίστηκε κυρίως μετά τον θάνατό της.