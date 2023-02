Batman II | Το σίκουελ είναι γεγονός - Η επίσημη ημερομηνία της πρεμιέρας

Ο Robert Pattinson έλαβε διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του ως Batman, με αποτέλεσμα το σίκουελ να λάβει το πράσινο φως. Όπως επιβεβαιώθηκε από τους συντελεστές, η νέα ταινία με κεντρικό ήρωα τον Batman θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου του 2025, με τον Pattinson να επιστρέφει κανονικά στον ρόλο του.

Σύμφωνα με το Deadline, η υπόθεση δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο ο σεναριογράφος Matt Reeves φημολογείται πως ακόμα βρίσκεται στη συγγραφή. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως είναι ότι ο Pattinson δεν πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε άλλη ταινία του σύμπαντος της DC, υποδυόμενος τον "σκοτεινό Ιππότη", πράγμα που σημαίνει πως για το "The Brave and the Bold” θα γίνει καστ άλλος ηθοποιός για τον ρόλο του Batman.

Υποθέσεις για την πλοκή

Όπως θυμόμαστε από το τέλος της πρώτης ταινίας, ο Batman καταφέρνει να πιάσει τον "κακό" Riddler, ο οποίος στη φυλακή γνωρίζει τον απόλυτο villain, Joker, σαν να δίνει τη σκυτάλη στην επόμενη ιστορία. Ωστόσο, κατά τον Reeves, η ιδέα δεν ήταν πως η σκηνή αυτή θα αποτελούσε μία προοικονομία της επόμενης ταινίας, αφού δεν ήταν σίγουρο πως θα κατέληγε σε σίκουελ. Παράλληλα, δεδομένου ότι τον Joker τον έχουμε δει σε πολλά προηγούμενα φιλμ του διάσημου ήρωα, μπορεί να μην είναι στις βλέψεις του Reeves να τον επιστρέψει. Σίγουρα, με αυτή τη "συνάντηση" ήθελε να δείξει πως ο Batman δεν μπορούσε να τα παρατήσει, αφού η πόλη του βρισκόταν ακόμα σε κίνδυνο.

Άλλωστε, σε συνέντευξή του ο Reeves είχε δηλώσει πως ο ρόλος του Joker στην πρώτη ταινία είχε μεγαλύτερες σκηνές, τις οποίες όμως αποφάσισαν να κόψουν, γιατί ένιωσε πως το κομμάτι αυτό έχει ξαναγίνει. Επιπλέον, δεν γνωρίζουμε αν η Zoe Kravitz που υποδύθηκε την Catwoman πρόκειται να επιστρέψει στο σίκουελ. Αναμφίβολα, ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τη χημεία των δύο πρωταγωνιστών.