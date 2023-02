Tasty Awards 23 | Ποια είναι τα αγαπημένα ιταλικά εστιατόρια της Αθήνας

Ένα ριζότο με σπαράγγια και lime μπορεί να γίνει talk of the town στην Αθήνα; Όχι απλά μπορεί, αλλά ήδη έχει γίνει. Οι Έλληνες έχουμε μια πολύ στενή σχέση με το ιταλικό φαγητό. Η δεύτερη πιο αγαπημένη μας κουζίνα μετά την ελληνική, μετρά πολλά -αλλά και καλά πλέον- εστιατόρια στην Αθήνα. Οι επιλογές εκτείνονται από την κλασική τρατορία έως τις πιο δημιουργικές ιδέες που θα πίστευε κανείς ότι μπορεί να βρει μόνο στη via Manzoni του Μιλάνου.

Σαφώς η γεωγραφική γειτνίαση έχει παίξει ρόλο στη δημιουργία αυτής της στενής σχέσης, μια γεωγραφική γειτνίαση που σημαίνει και "γειτνίαση” υλικών, πρώτων υλών και πολλές φορές και τεχνικών. Σίγουρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι ισχύει το "una faccia, una cucina” -σε καμία περίπτωση καθώς οι διαφορετικές ιστορικές επιρροές έχουν διαμορφώσει δύο διαφορετικές κοινωνικές πραγματικότητες- ωστόσο "καταλαβαινόμαστε”. Οι Έλληνες chefs που μαγειρεύουν ιταλικά έχουν πλέον πολύ καλό επίπεδο γνώσης των τεχνικών των γειτόνων, έχουν ταξιδέψει ή και έχουν δουλέψει στην Ιταλία οπότε "τα μιλάνε σωστά”.

Τα εστιατόρια που συμμετέχουν στην κατηγορία The Italians των Tasty Awards 2023 είναι εξαιρετικές περιπτώσεις να δοκιμάσει κανείς την ιταλική κουζίνα. Ήδη αγαπημένα του κοινού, μας καλούν να τα ψηφίσουμε και να στηρίξουμε εκείνο που μας έχει κερδίσει περισσότερο.

