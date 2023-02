Olivia Newton-John | Το τελευταίο της τραγούδι είναι ένα ντουέτο με την Dolly Parton

Κυκλοφόρησε το τελευταίο τραγούδι της Olivia Newton-John, μια συνεργασία που είχε κάνει με την Dolly Parton λίγο πριν τον θάνατό της, στις 8 Αυγούστου 2022.

Η 73χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός είχε ηχογραφήσει με την Parton μια διασκευή της επιτυχίας 'Jolene' που θα συμπεριληφθεί στο άλμπουμ 'Just The Two of Us: The Duets Collection' και θα κυκλοφορήσει στις 5 Μαίου.

Το βίντεο κλιπ που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες δείχνει την βραβευμένη με Grammy Newton-John στο στούντιο με την Parton να ηχογραφούν το κομμάτι. "Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που συνεργάζομαι με την Olivia Newton-John, μία από τις πιο αγαπημένες μου όλων των εποχών” λέει η Parton στο βίντεο προσθέτοντας "ήμασταν πάντα κοντά μέσα στα χρόνια και είμαι τόσο περήφανη που είμαι μέρος αυτού του project με ντουέτα που κάνει”.

Οι δύο γυναίκες είχαν γίνει φίλες το 1974 όταν η Newton-John είχε βραβευτεί ως Female Vocalist of the Year στα βραβεία της Country Music Association, γράφοντας ιστορία ως η μόνη μη Αμερικανίδα που έχει κερδίσει αυτό το βραβείο. Το 1976 είχε ηχογραφήσει το 'Jolene' για το άλμπουμ της 'Come On Over' και το 2021 είχε δηλώσει πως "πάντα ήθελα να συνεργαστώ με την Dolly. Ήταν πάντα εκεί για μένα και δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα έκανε για μένα στις αρχές της καριέρας μου στο Nashville”.