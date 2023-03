"Ghosted" | Ana de Armas και Chris Evans συνεργάζονται για τρίτη φορά στη νέα ρομαντική κωμωδία δράσης

Λένε πως ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, πράγμα που έγινε φανερό στην περίπτωση των Ana de Armas και Chris Evans, οι οποίοι συνεργάζονται για τρίτη φορά στη νέα ταινία "Ghosted", της οποίας μόλις κυκλοφόρησε το trailer.

Πρόκειται για μία νέα ρομαντική κωμωδία με στοιχεία δράσης, που ταιριάζουν και στους δύο, αφού και η de Armas αλλά και ο Evans έχουν θριαμβεύσει στα action φιλμ. Σύμφωνα με την υπόθεση, η Sadie και ο Cole βγαίνουν το πρώτο ραντεβού τους, με τον πρωταγωνιστή να έχει πειστεί πως έχει βρει τη γυναίκα της ζωής του. Ωστόσο, ύστερα από τη "μαγική" αυτή συνάντηση η Sadie φαίνεται να έχει υποπέσει στο "παράπτωμα" του ghosting. Ξεπερνώντας εγωισμούς και πιστεύοντας πως είναι γραφτό τους να είναι μαζί, ο Cole ταξιδεύει στο Λονδίνο προκειμένου να συναντήσει την αγαπημένη του, κάνοντάς της έκπληξη. Ωστόσο, εκείνο που θα ανακαλύψει με τον χειρότερο τρόπο είναι ότι η γυναίκα της ζωής του στην πραγματικότητα δουλεύει για τη CIA ως κατάσκοπος, με τους δυο τους να μπλέκουν σε μία συναρπαστική περιπέτεια.

Όπως προαναφέρθηκε, η de Armas και ο Evans έχουν συμπρωταγωνιστήσει ξανά στις ταινίες "Knives Out" και "The Gray Man", γεγονός που έδειξε πως οι δυο τους έχουν καλή χημεία. Στην νέα ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Amy Sedaris, Adrien Brody, Tim Blake Nelson, Tate Donovan, Marwan Kenzari, Lizzie Broadway, Mustafa Shakir, Mike Moh, Fahim Fazli, Marisol Correa, Gina Jun, Victoria Kelleher, Sasha Go, Bailey MB, Daniel Eghan και Scott Vogel.

Το "Ghosted" θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Απριλίου στην πλατφόρμα της Apple TV.

Δείτε το trailer: