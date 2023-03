Η Julia Louis-Dreyfus στη νέα της ταινία έρχεται αντιμέτωπη με τα ψέματα που λένε οι παντρεμένοι

Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας παντρεμένος για να διατηρήσει μία ευτυχισμένη ζωή με το άλλο του μισό. Αυτό ανακαλύπτει "βίαια" ο χαρακτήρας της Julia Louis-Dreyfus όταν έρχεται αντιμέτωπη με το ψέμα του συζύγου της, τον οποίο υποδύεται ο Tobias Menzies.

Η Dreyfus υποδύεται μία συγγραφέα, η οποία τυχαίνει να ακούσει μια ειλικρινή κριτική για το βιβλίο της από τον σύζυγό της, η οποία δεν θα της αρέσει καθόλου. Η ταινία "You Hurt My Feelings" εξετάζει το αν το ψέμα είναι απαραίτητο σε έναν γάμο και τι συμβαίνει όταν αυτό σταματάει.

Η ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance πρόκειται να αναδείξει το ταλέντο της Dreyfus, η οποία πέρα από την κωμωδία, μοιάζει να παραδίδει μια θεαματική δραματική ερμηνεία αλλά και να εναλλάσσει τα δύο στιλ στο ίδιο φιλμ. Πέρα από τους πρωταγωνιστές στην ταινία εμφανίζονται επίσης οι Michaela Watkins, Arian Moayed, Amber Tamblyn, David Cross και Jeannie Berlin.

Η σκηνοθεσία ανήκει στη Nicole Holofcener, η οποία είχε συνεργαστεί ξανά με την ηθοποιό το 2013 στην ταινία "Enough Said". "Είναι σχεδόν πάντα σωστή στα περισσότερα. Μην της το πείτε ότι το είπα, όμως μπορεί να παίξει αστεία και δραματικά την ίδια στιγμή. Το ήξερα ότι το έχει μέσα της να παίξει δραματικά στο You Hurt My Feelings - πραγματικά να καταρρεύσει", δήλωσε η σκηνοθέτις.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Μαΐου.

Δείτε το trailer: