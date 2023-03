Asteroid City | Κυκλοφόρησε το trailer της νέας ταινίας του Wes Anderson

Κυκλοφόρησε το trailer της νέας ταινίας του Wes Anderson με πρωταγωνιστές τον Tom Hanks και την Scarlett Johansson.

To 'Asteroid City' διαδραματίζεται τη δεκαετία του '50 σε μια αμερικάνικη πόλη που διοργανώνεται ένα συνέδριο για το διάστημα με μαθητές και τους γονείς τους που παίρνουν μέρος σε ένα διαγωνισμό με έπαθλο μια υποτροφία. Ξαφνικά όμως διαδραματίζονται γεγονότα που θα αλλάξουν τον κόσμο.

Το all-star καστ πλαισιώνουν οι Margot Robbie, ο Hong Chau, ο Jeffrey Wright, η Tilda Swinton, ο Bryan Cranston, ο Ed Norton, ο Adrien Brody, ο Liev Schreiber, η Hope Davis, ο Stephen Park, ο Rupert Friend, η Maya Hawke, ο Steve Carell, ο Matt Dillon, ο Jason Schwartzman, ο Willem Dafoe, ο Tony Revolori, ο Jake Ryan, ο Jeff Goldblum και η Rita Wilson.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Anderson μαζί με τον Roman Coppola που έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον σκηνοθέτη στα "The French Dispatch” ,"Isle of Dogs”, "The Darjeeling Limited” και "Moonrise Kingdom”. Η παραγωγή είναι του Anderson σε συνεργασία με τους πιστούς συνεργάτες του, Jeremy Dawson και Steven Rales της Indian Paintbrush, αλλά και τους John Peet και Octavia Peissel.

Το "Asteroid City” θα προβληθεί σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες από τις 16 Ιουνίου ενώ αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών.