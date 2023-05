Φεστιβάλ Καννών | Οι σταρ που θα παραβρεθούν, η κριτική επιτροπή, οι ταινίες που διαγωνίζονται

Tο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2023 ξεκινά την Τρίτη 16 Μαΐου και η Croisette βάζει τα γιορτινά της. Εδώ θα βρείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την 76η διοργάνωση του Φεστιβάλ.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής

Το 76ο Φεστιβάλ Καννών ανοίγει τις πόρτες του την Τρίτη 16 Μαΐου για να κλείσει το Σάββατο 27 Μαΐου, με την ανακοίνωση των νικητών και την προβολή της ταινίας Elementary, της νέας παραγωγής των στούντιο Pixar.

Οι ταινίες που διαγωνίζονται

Όπως κάθε χρόνο, οι ταινίες του διαγωνισμού προέρχονται από όλο τον κόσμο με τη συμμετοχή γνωστών σκηνοθετών (Ken Loach, Wes Anderson, Nanni Moretti, Wim Wenders) αλλά και πρωτοεμφανιζόμενων, όπως η Ramata-Toulaye Sy η οποία θα παρουσιάσει στις Κάννες την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, Banel and Adama. Επτά από τις ταινίες έχουν σκηνοθετηθεί από γυναίκες. Συνολικά, οι ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό πρόγραμμα είναι οι εξής:

Club Zero, Jessica Hausner

The Zone of interest, Jonathan Glazer

Les feuilles mortes, Ari Kaurismaki

Les filles d'Olfa, Kaouther ben Hania

Asteroid City, Wes Anderson

Anatomie d'une chute, Justine Triet

Monster, Kore-Eda Hirokazu

Vers un avenir radieux, Nanni Moretti

L'été dernier, Catherine Breillat

Les herbes sèches, Nuri Bilge Ceylan

La chimera, Alice Rohrwacher

La passion de Dodin Bouffant, Tran Anh Hung

L'enlèvement, Marco Bellochio

May December, Todd Haynes

Jeunesse, Wang Bing

The old oak, Ken Loach

Banel et Adama, Ramata-Toulaye Sy

Perfect Days, Wim Wenders

Le jeu de la reine, Karim Aïnouz

Black Flies, Jean-Stéphane Sauvaire

Le retour, Catherine Corsini

Η κριτική επιτροπή

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής είναι ο Ruben Östlund , ο οποίος είναι ο νικητής του περσινού Χρυσού Φοίνικα για την ταινία το Τρίγωνο της Θλίψης. Την επιτροπή απαρτίζουν οι:

Brie Larson, Αμερικανίδα ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός.

Paul Dano, Αμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης.

Maryam Touzani, Μαροκινή σκηνοθέτις και σεναριογράφος.

Rungano Nyoni, σκηνοθέτης και σεναριογράφος με καταγωγή από τη Μ. Βρετανία και τη Ζάμπια.

Julia Ducournau, Γαλλίδα σκηνοθέτις και σεναριογράφος.

Damian Szifron, Αργεντινός σκηνοθέτης και σεναριογράφος.

Denis Ménochet, Γάλλος ηθοποιός.

Atiq Rahimi, Αφγανός συγγραφέας και σκηνοθέτης.

Πρόκειται για τη νεότερη κριτική επιτροπή στην ιστορία του θεσμού, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των κριτών είναι τα 38 έτη.

Οι διάσημοι σταρ που αναμένεται να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί

Οι διαγωνιζόμενες ταινίες περιλαμβάνουν πολλούς μεγάλους σταρ, όπως η Natalie Portman και η Julianne Moore (May December του Todd Haynes), οι Scarlett Johansson, Margot Robbie και Edward Norton (Astroid City του Wes Anderson) και οι Jude Law και Alicia Vikander (Le jeu de la reine, Karim Aïnouz). Το εκτός διαγωνισμού πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης πολλούς διάσημους καλεσμένους: ο Martin Scorcese έρχεται με το Killers of the Flower Moon όπου πρωταγωνιστούν οι Leonardo DiCaprio και Robert DeNiro, ενώ ο Pedro Almodóvar θα παρουσιάσει τη μικρού μήκους ταινία του με τον Pedro Pascal και τον Ethan Hawke να συμμετέχουν στο καστ και η Lily-Rose Depp με τον The Weeknd αναμένεται να παραστούν για την παρουσίαση του The Idol του Sam Levinson. Επίσης, ο Harisson Ford θα παρουσιάσει τη νέα περιπέτεια του Ιντιάνα Τζόουνς με τους Phoebe Waller-Bridge και Mads Mikkelsen και, φυσικά, πολλοί Γάλλοι σταρ θα βρεθούν στην Croisette, όπως οι Juliette Binoche , Adèle Exarchopoulos , Guillaume Canet και άλλοι.

Η παρουσιάστρια

Οικοδέσποινα στην τελετή έναρξης αλλά και το κλείσιμο θα είναι η αγαπημένη του Φεστιβάλ Chiara Mastroianni, η Γαλλίδα ηθοποιός και κόρη δύο θρύλων της μεγάλης οθόνης, της Catherine Deneuve (η οποία πρωταγωνιστεί στην επίσημη αφίσα του Φεστιβάλ), και του Marcello Mastroianni.

Ποιος θα λάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα

Το Φεστιβάλ ανακοίνωσε ότι φέτος θα απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Michael Douglas ως αναγνώριση της "λαμπρής καριέρας και της αφοσίωσής του στον κινηματογράφο". Όπως δήλωσε ο ίδιος, "το Φεστιβάλ Καννών μου θυμίζει πάντα ότι η μαγεία του κινηματογράφου δεν βρίσκεται μόνο σε αυτό που βλέπουμε στην οθόνη αλλά και στην ικανότητά του να συγκινεί ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μετά από περισσότερα από 50 χρόνια καριέρας, είναι τιμή μου να επιστρέψω στην Croisette για να ανοίξουμε το Φεστιβάλ και να μιλήσουμε την κοινή μας γλώσσα, αυτή του κινηματογράφου".