Gwyneth Paltrow | Η πολυσυζητημένη δίκη της θα γίνει ντοκιμαντέρ

Η δίκη της Gwyneth Paltrow για το ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το 2016 σε πίστα σκι ήταν κάτι που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Ο Terry Sanderson ζητούσε από την ηθοποιό ένα υπέρογκο ποσό με την κατηγορία ότι μια απερισκεψία της προκάλεσε το ατύχημα και πως τα τραύματα που υπέστη του δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα στην καθημερινότητά του.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Gwyneth Paltrow δεν φέρει ευθύνη για το ατύχημα στο Deer Valley αλλά αντίθετα ήταν λάθος του Terry Sanderson. Κατά την έξοδό της από το δικαστήριο μετά την ανακοίνωση της απόφασης η χολιγουντιανή σταρ του είπε την ατάκα: "Σου εύχομαι τα καλύτερα".

Κάνοντας τον απολογισμό της δίκης ο ίδιος υποστήριξε ότι πλέον θεωρεί ότι η δίκη δεν άξιζε τον κόπο. "Θα είμαι για πάντα στο διαδίκτυο" δήλωσε. Πλέον, δεν θα είναι απλά σε ειδήσεις στο διαδίκτυο αλλά και σε ντοκιμαντέρ.

Τι ξέρουμε για το ντοκιμαντέρ

Τα γεγονότα που ξεδιπλώθηκαν στη δίκη θα παρουσιαστούν σε ένα ντοκιμαντέρ που θα αποτελείται από δύο μέρη και θα προβληθεί στο Discovery+. Το "Gwyneth vs. Terry: The Ski Crash Trial" θα είναι μία παραγωγή της Optomen. Έχουν προηγηθεί τα "Johnny vs Amber" και "Kim vs Kanye: The Divorce". Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα παρουσιαστούν στοιχεία που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση της πρωταγωνίστριας του "Sliding doors".

Μετά την ετυμηγορία, ο δικηγόρος της Paltrow, Stephen Owens ανέφερε σε δήλωσή του: "Είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα και εκτιμούμε την απόφαση του δικαστή και των ενόρκων. Η Gwyneth έχει μεγάλο παρελθόν στο να υποστηρίζει το σωστό και σε αυτή την κατάσταση δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Θα συνεχίσει να στηρίζει το σωστό".