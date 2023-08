Dior Book Tote Club | Ο οίκος Dior δημιουργεί τη δική του λέσχη βιβλίου με καλεσμένους διάσημους φίλους του

Το σύμπαν της μόδας συναντά τον κόσμο της λογοτεχνίας σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που φέρει την υπογραφή του Christian Dior. Ανέκαθεν, ο εμβληματικός οίκος μόδας αντιμετώπιζε την μόδα ως μία μορφή τέχνης με ματιά διορατική, υφή διαπεραστική, παρουσία απτή. Όπως ακριβώς, ένα καλό λογοτεχνικό βιβλίο. Σου αλλάζει την οπτική, την στάση ζωής. Διαφοροποιεί την κοσμοθεωρία σου, την αποσυνθέτει, την αναγεννά.

Courtesy Of Dior

Το "Dior Book Tote Club", όπως ονομάζεται ενώνει τους φίλους του πολυτελούς οίκου από κάθε σημείο του πλανήτη μέσα από τις σελίδες των αγαπημένων τους βιβλίων, τα οποία φωλιάζουν εντός της θρυλικής Tote Bag που εμπνεύστηκε ο Christian Dior. Σε αυτή την ιδιότυπη λέσχη βιβλίου, διάσημοι φίλοι του οίκου ξεφυλλίζουν τις σελίδες του αγαπημένου τους βιβλίου και εξηγούν πώς η ανάγνωση του τους άλλαξε τη ζωή.

Courtesy Of Dior

Την αρχή κάνει η Βρετανίδα ηθοποιός Rosamund Pike, η οποία επιλέγει να φέρει στο παρόν τις πιο έντονες λογοτεχνικές αναμνήσεις στο Hatchards, το παλαιότερο και ιστορικότερο βιβλιοπωλείο του Λονδίνου. Κάθε της βήμα σηματοδοτεί έναν ακόμη λογοτεχνικό τίτλο από εκείνους που την βοήθησαν να χαράξει τον δικό της τρόπο σκέψης και δράσης.

Περπατώντας γύρω από το Hatchards, μετά το κλείσιμο, η ηθοποιός μιλάει για μερικούς από τους αγαπημένους της τίτλους. Η λίστα της περιλαμβάνει το "On The Road" του Jack Kerouac, το οποίο διάβαζε στην εφηβεία, το βιβλίο δοκιμίων της Joan Didion, "Slouching Towards Bethlehem" ("Είναι μια από τις πιο συνοπτικές και εύστοχες παρατηρήτριες των ανθρώπων", λέει η Pike) και το "A Little Life" της Hanya Yanagihara.

"Πρόκειται πραγματικά για ένα από τα πιο λαμπρά, συγκλονιστικά, υπέροχα μυθιστορήματα που έχω διαβάσει ποτέ", εξομολογείται η καλλιτέχνης για το "A Little Life". "Είναι ένα βιβλίο που θα σας κάνει να κλάψετε. Δεν ξέρω πώς έγραψε αυτό το βιβλίο. Είναι ένα από αυτά τα βιβλία που σε κάνουν να σκέφτεσαι: 'Πώς βγήκε αυτό από μέσα σου;'. Δεν ήθελα να αφήσω πίσω μου".

Από τις επιλογές της δεν απουσιάζει το βιβλίο του Barnaby Barford, "The Apple Is Everything". Και υπάρχει λόγος. Η τεράστια αδυναμία που τρέφει η Pike για το συγκεκριμένο φρούτο.

Courtesy Of Dior

"Τα βιβλία σε συγκινούν, αλλά είναι επίσης πραγματικά υπέροχο όταν τα βιβλία σε κάνουν να γελάς. Και το θαυμάσιο πράγμα όταν βρίσκεσαι σε ένα βιβλιοπωλείο είναι ότι μπορείς να ταξιδέψεις στον κόσμο ενώ κάθεσαι ακίνητος", υπογραμμίζει η ηθοποιός στο τέλος του βίντεο εκμυστηρεύοντας ότι πάντα θα ανατρέχει στον Thomas Hardy όταν βρίσκεται μακριά από το σπίτι και αισθάνεται νοσταλγία για την Αγγλία.

Το "Dior Book Tote Club" άρχισε να ανοίγει τις σελίδες του. Και εμείς απλά ανυπομονούμε για τους επόμενους καλεσμένους.