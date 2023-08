What Happens Later | Η Meg Ryan επιστρέφει με ρομαντική κομεντί και μόλις κυκλοφόρησε το τρέιλερ

Έχει περάσει παραπάνω από μία δεκαετία από τότε που είδαμε την Meg Ryan σε ρομαντική κομεντί. Κάνει όμως δυναμική επιστροφή μέσα από το What Happens Later όπου δεν πρωταγωνιστεί απλά αλλά σκηνοθετεί και συνυπογράφει και το σενάριο.

Η 61χρονη ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί με τον David Buchovny -τον 63χρονο ηθοποιό τον έχουμε αγαπήσει μέσα από τον ρόλο του στο X-Files. Η ταινία βασίζεται στο Shooting Star του Steven Dietz o οποίος συνυπογράφει και την κινηματογραφική διασκευή μαζί με την Meg Ryan.

Η υπόθεση του What Happens Later

Δύο διαφορετικές πτήσεις έχουν καθυστέρηση εξαιτίας του καιρού και η Willa (Ryan) πιάνει κουβέντα με τον Bill (Duchovny) για τις παραπάνω από δύο δεκαετίες που έχουν περάσει από τον χωρισμό τους.

Ο Bill αποκαλύπτει ότι έχει διαγνωστεί με αγχώδη διαταραχή και παλεύει με αυτό και η Willa τονίζει πως το να ξεμείνουν μαζί στο αεροδρόμιο είναι ήδη το "χειρότερο δυνατό σενάριο".

Καθώς προχωρά η νύχτα και οι δύο πλευρές ξεκαθαρίζουν ποιος φταίει περισσότερο για τον χωρισμό τους με τον Bill να παραδέχεται ότι ήταν πού ερωτευμένος μαζί της.

Bleecker Street

H βασίλισσα των rom-coms των 90s

H Meg Ryan έχει καθιερωθεί ως πρωταγωνίστρια ρομαντικών κομεντί με τα When Harry Met Sally, το Sleepless in Seattle και You've Got Mail να παραμένουν αγαπημένα. Μιλώντας στο Entertainment Weekly ανέφερε για τα rom-coms: "δουλεύουν πραγματικά όταν οι δύο χαρακτήρες είναι κάπως αντίθετοι και παρόλα αυτά έχουν επικοινωνία και χιούμορ και διαλόγους και συζητήσεις που δείχνουν τη συμβαότητά τους".

"Είναι πραγματικά διασκεδαστικό να βλέπω τον David να αγκαλιάζει αυτόν τον τύπου που πιστεύω ότι δεν μοιάζει καθόλου στον David. Αντίθετα με τη Willa μπορώ να ταυτιστώ" πρόσθεσε.

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας

"Είναι πραγματικά καλό" είχε δηλώσει τον περασμένο Ιούνιο στο Tribeca Film Festival ο Duchovny. "Είμαστε απλά εκείνη κι εγώ και όλη η ταινία είναι απλά ένας είδος αναδρομικής τρυφερής ταινίας".

Η ταινία κυκλοφορεί επίσημα στις 13 Οκτωβρίου.