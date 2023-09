Όλα όσα θα δούμε τον Σεπτέμβριο στο Netflix

Αυτές είναι οι ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ που έρχονται τον Σεπτέμβριο στο Netflix.

Σειρές

"Love is Blind: After the Altar" (4η σεζόν)

Οι συμμετέχοντες της σεζόν μοιράζονται ενημερώσεις και νέες προοπτικές έναν χρόνο μετά τη ζωή στην κάψουλα, ενώ προετοιμάζονται για μια επική ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

Έρχεται στο Netflix στις 1/9.

"6ixtynin9"

Έχοντας χάσει τη δουλειά της, μια γυναίκα ανακαλύπτει ένα μυστηριώδες πακέτο στο κατώφλι του διαμερίσματός της και η ζωή της χειροτερεύει ραγδαία.

Έρχεται στο Netflix στις 6/9.

"Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι" (5η σεζόν)

Η Μελ προσαρμόζεται σε νέο ρυθμό ζωής, ο Τζακ προσπαθεί να αναπτύξει την επιχείρησή του και η πόλη αντιμετωπίζει νέες απειλές καθώς τα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια.

Έρχεται στο Netflix στις 7/9.

"Top Boy" (3η σεζόν)

Ο Σάλι αναλαμβάνει τα ηνία, αναγκάζοντας τον Ντουσέιν να αποσυρθεί, αλλά η νέα πραγματικότητα συνοδεύεται από νέες προκλήσεις, απειλές και συνέπειες.

Έρχεται στο Netflix στις 7/9.

"Καλό μου Παιδί"

Η απόδραση μιας μυστηριώδους γυναίκας από την οδυνηρή αιχμαλωσία της οδηγεί τους ερευνητές στην τρομακτική αλήθεια πίσω από μια άλυτη εξαφάνιση πριν από πολλά χρόνια.Έρχεται στο Netflix στις 7/9.

"Πωλείται στο Όραντζ Κάουντι" (2η σεζόν)

Οι μεσίτες του Ομίλου Όπενχαϊμ προσπαθούν να μείνουν προσηλωμένοι ενώ γνωρίζουν έναν πιθανό νέο συνεργάτη, αντιμετωπίζουν καυτές φήμες και δοκιμάζουν την αγορά του Κάμπο.Έρχεται στο Netflix στις 8/9.

"The Club" (2η σεζόν)

Χωρίς τον άντρα της, η Ρασέλ μεγαλώνει την κόρη της στο Κλαμπ Κωνσταντινούπολη με τη βοήθεια της μητέρας της. Η σχέση όμως δοκιμάζεται από την απώλεια και την προδοσία.Έρχεται στο Netflix στις 15/9.

"Σεξουαλική Αγωγή" (4η σεζόν)

Με τη Μέιβ στην Αμερική και το Μούρντεϊλ κλειστό, ο Ότις πρέπει να βρει τα πατήματά του στο απελευθερωμένο Κολέγιο Κάβεντις. Όμως εκεί δεν είναι ο μόνος σεξοθεραπευτής.Έρχεται στο Netflix στις 21/9.

"Ο Έρωτας Είναι Τυφλός" (5η σεζόν)

Ελπίζοντας να βρουν τους μελλοντικούς συζύγους τους, ενώ τους χωρίζει ένας τοίχος, μια νέα παρέα αντρών και γυναικών βιώνει ανατροπές και τρίγωνα, αναζητώντας τον έρωτα.

Έρχεται στο Netflix στις 22/9 (Επεισόδια 1-4) και 29/9 (Επεισόδια 5-7).

Ταινίες

"Μια Φορά κι έναν Καιρό Έγινε ένα Έγκλημα"

Έχοντας πάει στον χορό του πρίγκιπα με τη Σταχτοπούτα, η Κοκκινοσκουφίτσα θα βρεθεί μέσα σ' ένα μυστήριο. Θα καταφέρει να εξιχνιάσει την υπόθεση πριν από τα μεσάνυχτα;Έρχεται στο Netflix στις 14/9.

Δείτε περισσότερα στο athinorama.gr