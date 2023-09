Sex & The City | Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξεσουάρ που φόρεσε η Carrie Bradshaw διαθέσιμο σε δημοπρασία

Η αλήθεια είναι ότι το στιλ της Carrie Bradshaw στο "Sex & The City" είχε καταφέρει να αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές σε κάθε σημείο του πλανήτη. Τώρα, έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα από τα εμβληματικότερα αξεσουάρ που φόρεσε η Sarah Jessica Parker στη θρυλική σειρά.

Ο οίκος Sotheby's ανακοίνωσε ότι θα βγάλει σε δημοπρασία διάφορα αντικείμενα μόδας υψηλού προφίλ από όλη την ιστορία, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού vintage headpiece με το πουλί του παραδείσου που φορούσε η Sarah Jessica Parker ως Carrie στο "Sex and the City: The Movie" και στην επανεκτέλεση του Sex and the City, "And Just Like That..."

Υπενθυμίζεται ότι η Carrie φορούσε το συγκεκριμένο αξεσουάρ με το στράπλες φόρεμά της Vivienne Westwood για την αποτυχημένη γαμήλια τελετή της με τον μακροχρόνιο έρωτα Mr. Big στην ταινία του 2008. Το περίφημο headpiece εμφανίστηκε ξανά στην πρεμιέρα της 2ης σεζόν του "And Just Like That...” όταν η Carrie φόρεσε ξανά το γαμήλιο look για να παρευρεθεί στο Met Gala για το θέμα Veiled Beauty.

Το αξεσουάρ, που αναφέρεται ως "Vintage Taxidermied Bird of Paradise Headpiece", διαθέτει το πράσινο κεφάλι του πουλιού με ένα μικρό καφέ φτερό και πολλά μεγαλύτερα μπλε φτερά. Ο οίκος Sotheby's ανέφερε στην επίσημη περιγραφή του αντικειμένου ότι το headpiece "γοήτευσε" την Parker, "η οποία ενθουσιάστηκε από τα ζωντανά χρώματα και τη θρασύτατη δήλωση μόδας".

"Από τη στιγμή που ο κόσμος έριξε μια ματιά στο σύνολο της Carrie, το εμβληματικό headpiece έγινε ένα από - αν όχι το πιο αξιομνημόνευτο κομμάτι που [φόρεσε] ποτέ ο αγαπημένος χαρακτήρας, καθώς ενσαρκώνει τέλεια το τολμηρό και δυναμικό στιλ του χαρακτήρα της", σημείωσε επίσης ο οίκος δημοπρασιών.

Το γαμήλιο looke της Carrie είναι ένα από τα πιο αξέχαστα της σειράς και ο Danny Santiago, ο σχεδιαστής κοστουμιών του And Just Like That... σημείωσε πόσο σημαντικό ήταν να επαναφέρει το look στη νέα εποχή της σειράς.

"Ο κόσμος ερωτεύτηκε αυτό το φόρεμα", δήλωσε στο Today. "Είχε μεγάλο αντίκτυπο [στους θαυμαστές]. Η επαναφορά του αλλάζει το συναίσθημα για το τι σήμαινε αυτό το φόρεμα. Η Carrie μπορεί να το επαναχρησιμοποιήσει και να το αντικαταστήσει με την υπέροχη ανάμνηση ότι το φόρεσε στον χορό του Met". Το headpiece εκτιμάται ότι θα πωληθεί μεταξύ 40.000 και 70.000 δολαρίων.