Friends | Το κραυγαλέο ατόπημα στην 8η σεζόν

Έχουν περάσει δύο δεκαετίες από την ημέρα που βγήκε στον αέρα το τελευταίο επεισόδιο των Friends. Η θρυλική τηλεοπτική παρέα όμως συνεχίζει να παραμένει μία από τις αγαπημένες του κοινού. Οι θαυμαστές της σειράς συνεχίζουν να βλέπουν ασταμάτητα τις 10 σεζόν και μάλιστα εντοπίζουν λάθη, μικρά ή μεγάλα. Πολλά από αυτά τα μοιράζονται μεταξύ τους στις διαδικτυακές πλατφόρμες όπως είναι το Reddit.

Το λάθος των Friends στην 8η σεζόν

Το τελευταίο κραυγαλέο ατόπημα που εντόπισαν είναι στην 8η σεζόν των Friends και συγκεκριμένα στο επεισόδιο με τίτλο The One with Rachel’s Date. To επεισόδιο προβλήθηκε πρώτη φορά το 2021.

Σε μία από τις σκηνές του επεισοδίου η Monica, που υποδύεται η Courteney Cox και η Phoebe που υποδύεται η Lisa Kudrow συζητούν στον αγαπημένο τους πορτοκαλί καναπέ στο Central Perk. Κάποια στιγμή, η Cox αντικαταστάθηκε από μία βοηθητική ηθοποιό και η Phoebe φαίνεται για λίγο να μιλάει σε έναν εντελώς άλλο άνθρωπο.

Warner Bros/Friends

Οι θαυμαστές της σειράς χαρακτήρισαν το μπέρδεμα "εξόφθαλμο λάθος". Ωστόσο, την απάντηση σε αυτό έδωσε ένας άλλος χρήστης του Reddit.

Η εξήγηση για το λάθος

"Είναι πολύ συνηθισμένο να υπάρχουν βοηθητικοί ηθοποιοί για να βγουν οι ατάκες" σημείωσε για τις περιπτώσεις που κάποιος από τους βασικούς πρωταγωνιστές δεν μπορεί να έχει φυσική παρουσία στα γυρίσματα. Ο ίδιος χρήστης εξήγησε πότε γίνεται αυτό: "Αν δεν ήταν κανείς εκεί, η ηθοποιός (σε αυτή την περίπτωση η Lisa Kudrow) δεν θα είχε κάποιον για να έχει οπτική επαφή κατά το γύρισμα της σκηνής, κάτι το οποίο είναι απίστευτα αποπροσανατολιστικό".

Κάποιος άλλος σημείωσε ότι το "λάθος" δεν ήταν εμφανές στην πρώτη προβολή της σειράς και φαίνεται τώρα πια λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας. "Το αρχικό τηλεοπτικό φορμάτ είχε διάσταση 4:3" τόνισε. "Οπότε η βοηθητική ηθοποιός δεν ήταν ορατοί στην τηλεοπτική μετάδοση. Όταν έκαναν ριμάστερ σε 16:9 (wide screen) έγινε ορατή".

Αυτό θα εξηγούσε και το ίδιο "λάθος" που υπάρχει στο επεισόδιο The One with the Mugging στην 9η σεζόν. Σε μία από τις σκηνές η Rachel της Jennifer Aniston έχει αντικατασταθεί από βοηθητική ηθοποιό και δεν φοράει καν το ίδιο outfit.