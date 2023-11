House of The Dragon | Όλα όσα γνωρίζουμε για τη 2η σεζόν

Μπορεί ο ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης του House of the Dragon, Greg Yaitanes, να μην μας είπε τίποτα για τη 2η σεζόν (για λόγους spoiler) στη συνέντευξή που είχε δώσει στο Esquire πριν από μερικούς μήνες, όμως τα νέα ήρθαν από αλλού.

Παρά την περιβόητη απεργία που παρέλυσε τη βιομηχανία του θεάματος, οι fans του House of The Dragon μπορούν να χαρούν, καθώς ο Casey Bloys, επικεφαλής του HBO, μάς έδωσε μια αχτίδα ελπίδας. Η δεύτερη σεζόν θα "κοσμήσει" τις οθόνες μας το καυτό καλοκαίρι του 2024. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ομάδα παραγωγής με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο μπόρεσε να συνεχίσει τα γυρίσματα κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού, χάρη στη σύμβαση του συνδικάτου της.

Απόρρητο ακόμη το trailer της 2ης σεζόν

Τα συναρπαστικά αυτά νέα ανακοινώθηκαν από τον Bloys κατά τη διάρκεια μιας εκθαμβωτικής παρουσίασης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ενώ το trailer της δεύτερης σεζόν δεν έχει κυκλοφορησει ακόμη, η Francesca Orsi, εκτελεστική αντιπρόεδρος δραματικών σειρών του HBO, επιβεβαίωσε την αναμενόμενη επιστροφή της σειράς, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη που έχουν στο cast και το σενάριο.

Όσο για την πλοκή, αυτή παραμένει κρυφή, αλλά ο Ryan Condal, showrunner της σειράς, υποσχέθηκε νέους χαρακτήρες και περισσότερη ίντριγκα. Πέντε νέοι δράκοι πρόκειται να πετάξουν, προσφέροντας μια νέα πνοή φωτιάς στη σειρά.

Τι περιμένουμε από τη 2η σεζόν

Ενώ το fandom του Game of Thrones ήταν γνωστό για τις εικασίες του, το House of the Dragon αντλεί την ιστορία του από το ολοκληρωμένο μυθιστόρημα του George R.R. Martin, "Fire & Blood". Παρόλα αυτά, η σειρά έχει καταφέρει να κρατήσει τους θαυμαστές σε αγωνία σχετικά με την τύχη βασικών χαρακτήρων και κρίσιμες ανατροπές της πλοκής.

