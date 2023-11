Now And Then | Το νέο τραγούδι των Beatles έχει μία τρυφερή ιστορία να αφηγηθεί

Οι πρώτες νότες του "Now And Then" αρχίζουν να γράφονται περί τα τέλη της δεκαετίας του 70, όταν ο John Lennon ηχογραφεί ένα ντέμο με φωνητικά και μελωδίες πιάνο στο σπίτι του. Παύση. Η σύνθεση περνά στα ντουλάπια του σπιτιού και της μουσικής του βιβλιοθήκης. Ακολουθούν άλλα σημαντικά – αποθεωτικά και στενάχωρα – γεγονότα στον βίο των θρυλικών Beatles, ανάμεσα στα οποία και ο θάνατος του ίδιου του Lennon στις 8 Δεκεμβρίου του 1980.

14 χρόνια μετά τον θάνατο του εμβληματικού σκαθαριού, η χήρα σύζυγός του, Yoko Ono επισκέπτεται τον Paul McCartney στο σπίτι του παραδίδοντας του μία κασέτα, η οποία έχει στην επιφάνειά της την ετικέτα "For Paul" - μία μικρή αποχαιρετιστήρια μελωδία, ένα συγκινητικό αντίο του John Lennon στον μελλοντικό Sir από το Λίβερπουλ. Η αναπαραγωγή της κασέτας έφερε στην επιφάνεια φωνητικά του John από τα τραγούδια τους "Free as a Bird" και "Real Love". Και ένα τρίτο τραγούδι, το οποίο – λόγω έλλειψης τεχνικών μέσων εκείνη την εποχή καθιστούσε αδύνατη την επεξεργασία του – ήταν γραμμένο μόνο όσον αφορά τα φωνητικά και μερικές μελωδίες πιάνου. Ήταν το "Now And Then".

Τα χρόνια περνούν, η τεχνολογία αναπτύσσεται όχι όμως στον βαθμό που να επιτρέπει στα εναπομείναντα "σκαθάρια" να τελειοποιήσουν την αρχική σύνθεση του John Lennon. Η δεκαετία αλλάζει και προμηνύει μία ακόμη μεταβολή για τους Beatles. Ο George Harrison φεύγει από τη ζωή με τους Beatles να βιώνουν την πιο μοναχική – από όλες τις απόψεις – περίοδο της μακράς πορείας τους. Ο Paul McCartney και ο Ringo Starr αποφασίζουν από κοινού να μην ασχοληθούν άλλο με την μουσική κληρονομιά του John Lennon και να χαράξουν μαζί τη νέα εποχή του συγκροτήματος.

Η ισχύς που ένωσε τα τέσσερα αγόρια από το Liverpool αποδείχθηκε, όμως, πιο σθεναρή από όσο πίστευαν ακόμη και οι ίδιοι. 22 χρόνια μετά την απόφασή τους, ο Sir – πλέον – Paul McCartney αποφασίζει να εκπληρώσει μία από τις τελευταίες επιθυμίες του Harrison και να προχωρήσει στην κυκλοφορία του εν λόγω τραγουδιού ως έναν μικρό φόρο τιμής στα "αδέρφια" τους που είχαν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους σε μία άλλη διάσταση.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και σε συνεργασία με τον παραγωγό Giles Martin, γιο του πρώην παραγωγού τους George Martin, o Mr. McCartney επεξεργάστηκε το κομμάτι από την αρχή, απομονώνοντας τη φωνή του John και τη μελωδία του πιάνου, προσθέτοντας μέσα σε αυτό το σόλο που είχε εμπνευστεί ο George σχεδόν 20 χρόνια πριν. Ακολούθησε ένα τηλεφώνημα στον Ringo, ο οποίος με τη σειρά του πρόσθεσε στο ακυκλοφόρητο – μέχρι τότε – τραγούδι τα drums. Και εγένετο "Now And Then”.

43 χρόνια μετά τον θάνατο του John Lennon και 22 από του George Harrison, οι εν ζωή Beatles αποφασίζουν να ρίξουν το φινάλε στη μοναδική τους καριέρα με ένα τραγούδι που περιέχει στοιχεία και των τεσσάρων. Με μία σύνθεση, ικανή να συνενώσει διαφορετικές εποχές, αλλιώτικες ζωές και να εναρμονίσει τη σχέση του παρελθόντος με το παρόν.