Eat Chic | 5 νέες αφίξεις στην Αθηναϊκή Ριβιέρα κάνουν το καλοκαίρι στην πόλη πιο νόστιμο

Κάτι συμβαίνει φέτος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Σαν ένας αέρας ανανέωσης να φυσά σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό μίας έκτασης μεγάλης, μα καθόλου αχανούς και αφιλόξενης. Δίπλα στα ήρεμα νερά της θάλασσας ή εκεί που ένα ήπιο κύμα απελευθερώνεται στην ακτή, η Ριβιέρα της πόλης αποκτά νέα γεύση. Εκείνη που με μαεστρία συνθέτουν οι αφίξεις στους κόλπους της. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότεροι επιλέγουν να αποδράσουν στα νερά της – άλλωστε απέχει μόλις μερικά χιλιόμετρα από το σπίτι μας.

Barbounaki by Papaioannou

Κάτι νέο "κολυμπά" στα νερά του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα αλλά και αξεπέραστη νοστιμιά, αφού και αυτό υποκλίνεται στη φιλοσοφία της οικογένειάς του "Ποιοτικό Ψάρι για Όλους", το Barbounaki της Βουλιαγμένης αποτίνει και αυτό φόρο τιμής στους πλούσιους θησαυρούς της θάλασσας με μια, κατά τα συνήθη, προσεκτικά επιλεγμένη λίστα από ψάρια και θαλασσινά. Η εσωτερική διακόσμηση φέρει την υπογραφή της Αφροδίτης Μπονάτσου – από το γραφείο "Stones & Walls" και χαρακτηρίζεται από παραθαλάσσια διάθεση και ένα ιδιαίτερο κράμα απλότητας και ήρεμης πολυτέλειας – εκείνη που δεν χρειάζεται με πομπώδη τρόπο να διατυμπανίσει την παρουσία της. Γεύσεις από ωμό ψάρι, δημιουργίες οστρακοειδών, αλλά και οι ψαριές της ημέρας εμπλουτίζονται, όχι μόνο με μερικές νέες και άκρως ενδιαφέρουσες ετικέτες κρασιών, αλλά και με νέα πιάτα, όπως το ceviche λευκού ψαριού και τα μαύρα ταλιολίνι με ψάρια και γαρίδες, δημιουργώντας ένα μενού απολαυστικό κάθε στιγμή της ημέρας.

Barbarossa Athens

Το όνομά του έχει συνδεθεί με τον fine dining τρόπο ψυχαγωγίας της Πάρου, υπογράφοντας στιγμές δίπλα στη θάλασσα και το μοναδικό λευκό που χαρακτηρίζει τόσο την (κατ)αδική του αρχιτεκτονική όσο και το μενταλιτέ των Κυκλάδων. Το Barbarossa Paros μετακομίζει στην Αθήνα με το πρώτο του "αδερφάκι" εκτός της δημοφιλούς Κυκλάδας να φιλοξενείται εντός του καινοτόμου 91 Athens Riviera, The Resort - το πρώτο ξενοδοχειακό project της ελληνικής εταιρείας πολυτελούς lifestyle φιλοξενίας, Domes. Με επικεφαλής τον σεφ Δημήτρη Νίκολη, το Barbarossa Athens συστήνει γεύσεις εμπνευσμένες από την αύρα των Κυκλάδων και τη θάλασσα της Μεσογείου, βασισμένες σε πρώτες ύλες που διακρίνονται για την ποιότητα και την φρεσκάδα τους. Η άρτια αξιοποίηση τους από την ομάδα του Barbarossa θεωρείται δεδομένη. Και κάπως έτσι, η χαρακτηριστική αιγαιοπελαγίτικη ατμόσφαιρα του θρυλικού - πλέον - εστιατορίου προσγειώνεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα σε ρυθμούς εύγευστης πολυτέλειας.

Manko Athens

Το ότι η περουβιανή κουζίνα αποκτά όλο και μεγαλύτερη δημοφιλία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κάτι που σίγουρα γνωρίζετε ή έχετε παρατηρήσει. Σε αυτό το μήκος κύματος, το Manko προσγειώνεται στην Αθήνα, υποκλινόμενο στη μοναδική θέα που το ξενοδοχείο One&Only Aesthesis προσφέρει. Συνδυάζοντας τις ευρωπαϊκές, ιαπωνικές, κινεζικές και κρεολικές επιρροές με τον αρχαίο πολιτισμό των Άνδεων και την ενθουσιώδη ενέργεια του Αμαζονίου, το Manko Athens δημιουργεί ένα ξεχωριστό σύμπαν, το οποίο με υποδειγματική μαεστρία ενορχηστρώνει στην κουζίνα ο Juan David Ocampo. Αξιοποιώντας την εμπειρία του από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις της γεύσης, ο διεθνώς αναγνωρισμένος σεφ σερβίρει, μεταξύ άλλων, tuna tiradito (κοιλιά τόνου στη σχάρα με γλυκοπατάτα, choclo, cancha και φύλλα κόλιανδρου), whole fish nikkei (τηγανητό λαβράκι stir fry με σάλτσα nikkei), blue lobster (αστακό με hollandaise rocoto και κρεμμύδι with a twist), langoustines cebiche (καραβίδες με καλαμπόκι και γλυκοπατάτα) σε ένα εξωτικό σκηνικό που ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις.

Bungalow 7

Η θέα που αντικρίζεις από το τραπέζι σου στον εξωτερικό χώρο του νέου Bungalow 7 τη στιγμή που ο ήλιος δύει είναι ένα στιγμιότυπο γαλήνης – από εκείνα που νοσταλγείς και θες να επιστρέψεις σύντομα. Αντλώντας έμπνευση από τα ιστορικά bungalows των Αστεριών, τα οποία αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για τα γνωστά gatherings κατά την χρυσή εποχή του θρυλικού θερέτρου, η νέα πρόταση της Αθηναϊκής Ριβιέρας είναι προσεγμένη σε κάθε της λεπτομέρεια: αρχιτεκτονικά, θυμίζει μία μοντέρνα παραθαλάσσια κατοικία με εμφανείς τις επιρροές του Μοντερνισμού και λεπτομέρειες παιχνιδιάρικης διάθεσης σε κάθε σημείο. Όσον αφορά τη γεύση, οι δημιουργίες φέρουν την υπογραφή του σεφ Ντίνου Φωτεινάκη. Μία συμφωνία γεύσεων που εναρμονίζει μεσογειακά υλικά, ιαπωνικές επιρροές και ασιατικές τεχνικές. Ανάλογα με την ώρα της ημέρας, μπορείτε να απολαύσετε θαλασσινές επιλογές, όπως φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, premium κοπές και υπέροχα συνοδευτικά αλλά και προτάσεις sushi - όλα συνδυασμένα με αυστηρά επιλεγμένες ετικέτες κρασιού από τον ελληνικό και διεθνή αμπελώνα.

Astakos

Κατάφερε να γίνει talk of the town από την πρώτη στιγμή που άνοιξε τις πόρτες του. Αυτό από μόνο του συνιστά σημαντική επιτυχία, δεδομένου ότι η διαφήμιση έγινε με τον καλύτερο τρόπο: εκείνον του "από στόμα σε στόμα". Με ψάρια και θαλασσινά τόσο φρέσκα, όσο μια αναζωογονητική βουτιά στην παραλία μπροστά του, με μότο του τη "hook to fork" επικαιροποιημένη φιλοσοφία των παλιών ψαράδων και με τον διακεκριμένο σεφ, Άγγελο Μπακόπουλο στη λαγουδέρα της κουζίνας του, το εστιατόριο Astakos, στην ξακουστή Ιχθυόσκαλα της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε τυλίγει στα δίχτυα της γοητείας του με τρόπο γαστριμαργικό και φιλόξενο. Ένα υδάτινο ταξίδι σε γεύσεις ξεκάθαρα θερινές και με τις φλόγες από την ανοιχτή κουζίνα να μην πυρακτώνουν απλά τα ψάρια, αλλά και τη διάθεσή για να απολαύσετε το φρέσκο ψάρι – στον Astako, οι κύριες πρώτες ύλες είναι αυστηρά ημέρας – όπως μόνο ο ταλαντούχος κύριος Μπακόπουλος γνωρίζει να αξιοποιεί και εν τέλει να σερβίρει. Αυθεντική, απλή, φιλόξενη και προ παντός νόστιμη, η seaside dining with a local twist άφιξη των νότιων προαστίων, δεν θεωρείται τυχαία ήδη το… shell-ter των γεύσεων, των αρωμάτων και της μνήμης του τόπου μας.