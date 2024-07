Joker: Folie à Deux | Κυκλοφόρησε το δεύτερο τρέιλερ της ταινίας

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του Joker (2019), με τίτλο Joker: Folie à Deux, αναμένεται να καταφθάσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 2024.

Με ένα all-star καστ, με επικεφαλής τον Joaquin Phoenix και τη Lady Gaga, η ταινία υπόσχεται να είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές ταινίες της χρονιάς.

Ένα δυναμικό δίδυμο

Ο Phoenix επιστρέφει για να επαναλάβει τον βραβευμένο του ρόλο ως Arthur Fleck, ενώ η Lady Gaga προστίθεται στο καστ ως Harley Quinn. Η χημεία μεταξύ των δύο ηθοποιών είναι αισθητή, δημιουργώντας μια σχέση επί της οθόνης που υπόσχεται να είναι έντονη και σπαρακτική.

Ο σκηνοθέτης Todd Phillips, ο οποίος ζωντάνεψε το ανησυχητικό όραμα της Gotham City στην πρώτη ταινία, αναλαμβάνει και πάλι τα ηνία. Αυτήν τη φορά, παραδίδει μια φρέσκια και τολμηρή αφήγηση, εμπλουτισμένη με μουσικά στοιχεία που υπόσχονται να παρασύρουν τον θεατή. Η ταινία βρίσκει έμπνευση στο One from the Heart (1982) του Francis Ford Coppola και δε θα είναι απλώς ένα sequel, αλλά μια επανεφεύρεση του είδους.

Kορυφαίο καστ

Η ταινία διαθέτει ένα A-list καστ, που περιλαμβάνει τους Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Steve Coogan, Ken Leung και Harry Lawtey. Επιπλέον, οι Zazie Beetz, Leigh Gill και Sharon Washington επιστρέφουν στους ρόλους τους από την πρώτη ταινία.

Ο Lawrence Sher, ο αναγνωρισμένος κινηματογραφιστής του Joker, επιστρέφει για τη συνέχεια. Ο Sher είναι γνωστός για την ικανότητά του να δημιουργεί οπτικά εντυπωσιακές και συναισθηματικά ηχηρές ατμόσφαιρες.

