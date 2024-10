Nobody Wants This | Η σειρά που όλοι βλέπουν βασίζεται σε αληθινή ιστορία

Έκανε πρεμιέρα στις 26 Σεπτεμβρίου και έχει καταφέρει ήδη να φτάσει στο top 10 των σειρών που όλοι βλέπουν στο Netflix. H ρομαντική κομεντί Nobody Wants This ήταν μία ευχάριστη έκπληξη για τους χρήστες της πλατφόρμας. Οι περισσότεροι έκαναν binge watching στα 10 επεισόδια του πρώτου κύκλου ανυπομονώντας να ακούσαν ευχάριστα νέα για μία ενδεχόμενη συνέχεια.

Προς το παρόν δεν έχουμε καμία επίσημη τοποθέτηση σχετικά με μία δεύτερη σεζόν του Nobody Wants This αλλά αυτό που επιβεβαιώθηκε είναι η πλοκή και οι χαρακτήρες είναι εμπνευσμένοι από μία πραγματική ιστορία. Συγκεκριμένα, από την πραγματική ιστορία αγάπης της δημιουργού και παραγωγού της σειράς, Erin Foster με τον σύζυγό της, Simon Tikhman - ο οποίος είναι ραβίνος και στέλεχος στη μουσική βιομηχανία στο Λος Άντζελες.

Στη σειρά βλέπουμε το ειδύλλιο ανάμεσα στην Joanne (Kristen Bell), μιας γυναίκας που αντιμετωπίζει προβλήματα με τις σχέσεις της και για τα οποία μιλάει ανοιχτά μέσα από το podcast της, και του Noah (Adam Brody), ενός πνευματικού ηγέτη που τον αποκαλούν "σέξι ραβίνο". Η χημεία ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές είναι αυταπόδεικτη με μία από τις ερωτικές τους σκηνές να έχει συζητηθεί περισσότερο από όλες. Αυτό έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη τροφή για συζητήσεις σχετικά με τη σειρά.

Μιλώντας στο podcast The World's First Podcast with Erin and Sara Foster που έχει με την αδερφή της και στην πραγματική της ζωή, η δημιουργός της σειράς εξήγησε ότι βάσισε τον Noah εξ ολοκλήρου στον σύζυγό της. Ο λόγος ήταν επειδή ήθελε να δημιουργήσει έναν χαρακτήρα που ήταν "συναισθηματικά διαθέσιμος, ιπποτικός, παλιομοδίτης ... αλλά και πολύ αστείος και με αυτοπεποίθηση".

Η Erin Foster βασίστηκε επίσης για το οικογενειακό υπόβαθρο του Noah στην ανατροφή του ίδιου του Tikhman ως γιου Εβραίων μεταναστών από τη Ρωσία. "Δεν προερχόμασταν από παρόμοιο υπόβαθρο", δήλωσε η Foster για τον σύζυγό της. 'Προερχόταν από ένα πολύ πιο παραδοσιακό μέρος. Εγώ προέρχομαι από ένα πιο αντισυμβατικό μέρος. Όταν βρεθήκαμε μαζί είπαμε, 'Πώς θα δουλέψει αυτό;'".