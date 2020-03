Για αρκετά homeware brands, η βιωσιμότητα βασικό ζητούμενο για τη σύστασή τους. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές εταιρείες κάνουν το επιχειρηματικό τους ξεκίνημα με σκοπό να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά και οι καταναλωτικές συνήθειες, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του πλανήτη. Από το σκανδιναβικό Tekla, για οργανικά λευκά είδη, μέχρι το βρετανικό One Nine Eight Five για prints και υφάσματα, ακολουθούν 5 sustainable brands για τη διακόσμηση του σπιτιού σας.

Tekla

Με στόχο την παραγωγή ποιοτικών αντικειμένων χωρίς όμως να παραμελεί το σχεδιασμό και την αισθητική, η εταιρεία Tekla, που εδρεύει στην Κοπεγχάγη, προσφέρει τα καλύτερα οργανικά προϊόντα. Χρησιμοποιεί βαμβάκι που παράγεται από τους καλύτερους κατασκευαστές της Ευρώπης και μαλλί από εξειδικευμένους τεχνίτες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώνοντας όσο το δυνατόν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Buffy

Βιώσιμο και plant-based, το brand Buffy προσφέρει τα πιο ωραία λευκά είδη για το υπνοδωμάτιό σας. Κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια ή ευκάλυπτο που αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο, τα παπλώματα, τα σεντόνια και τα μαξιλάρια του brand παρέχουν μια αίσθηση φρεσκάδας, έχουν μαλακή υφή και είναι ταυτόχρονα φιλικά προς το περιβάλλον.

One Nine Eight Five

Το ethical brand One Nine Eight Five ειδικεύεται στο print και τα διακοσμητικά υφάσματα. Τα καινοτόμα σχέδια και εκτυπώσεις, οι ιδιαίτεροι χρωματικοί συνδυασμοί και η δέσμευση για στήριξη της βρετανικής βιομηχανίας είναι τα στοιχεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει.

Weaver Green

Το Weaver Green παράγει μερικά από τα πιο όμορφα χειροποίητα χαλιά, κουβέρτες, υποπόδια, μαξιλάρια και τσάντες από 100% ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια χωρίς να διακυβεύεται το στυλ, η αισθητική ή η αξία. Το brand συνεργάζεται με τεχνίτες σε όλη την Ευρώπη, τη Σκανδιναβία και την Ασία για την κατασκευή ξεχωριστών οικιακών ειδών.

MAiK

Με στόχο την παραγωγή διαχρονικών αλλά σύγχρονων σχεδίων, τα προϊόντα της MAiK κατασκευάζονται με υλικά από υπεύθυνες πηγές. Οι πελάτες παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους σε plastic-free συσκευασίες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί προσεκτικά ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα στοιχεία είναι ανακυκλώσιμα και βιοδιασπώμενα.

Κεντρική φωτογραφία: @onenineeightfive