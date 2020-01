The year of sustainability | Τι μπορεί να κάνει ο καθένας για μια πιο βιώσιμη μόδα

Η βιωσιμότητα θα ορίσει τη μόδα του 2020 και ίσως συνολικά της δεκαετίας που μόλις ξεκινάει. Ήδη πολλά brands έχουν δηλώσει πως σκοπεύουν να γίνουν "πιο πράσινα" τη χρονιά που μόλις έφτασε. Πολλοί είναι και οι οίκοι που έχουν μετακινηθεί έντονα προς πιο βιώσιμες πρακτικές, σε μια προσπάθεια να μειωθεί το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Είναι λάθος όμως να πιστεύει κανείς πως η ευθύνη ανήκει μόνο στους retailers. Ένα μεγάλο μέρος της αναλογεί και στους καταναλωτές. "It goes both ways” όπως αναφέρει η Shika Bodani του Front Row στον Guardian. Δεν αρκεί να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εταιρειών, η ανάγκη να υιοθετήσει και το κοινό τελείως διαφορετικές συνήθειες είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αν ένα μεγάλο label με παράδοση πολλών δεκάδων χρόνων μπορεί να αλλάξει και να στραφεί προς μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση, γιατί να μην μπορεί κανείς απλώς να αλλάξει μερικά απλά πράγματα από την καθημερινότητά του;

Αγοράστε υπεύθυνα

Ακόμα και το πιο εξαιρετικά και με πράσινες τεχνικές φτιαγμένο κομμάτι θα χρησιμοποιήσει κάποιο μέσο για να φτάσει στα χέρια σας. Όσο απίστευτο και αν ακουστεί, αγοράζουμε πέντε φορές περισσότερα πράγματα από ότι οι γιαγιάδες μας. Φανταστείτε λοιπόν το περιβαλλοντικό κόστος όλων αυτών των μεταφορικών που χρησιμοποιούνται για να μπορέσει τελικά κανείς να κρατήσει στα χέρια του το αντικείμενο του πόθου του. Πείτε όχι στο occasionwear και επιλέξτε ρούχα και αξεσουάρ που μπορείτε να φορέσετε σε πολλές περιστάσεις και με διαφορετικούς τρόπους. Πείτε όχι στο panic buying και σκεφτείτε καλά την επόμενη αγορά σας, ακόμα και αν πρόκειται για κάτι με μικρό κόστος. Το mindful shopping είναι η μεγαλύτερη τάση των επόμενων σεζόν.

Ξανασκεφτείτε το πριν πετάξετε τα ρούχα σας

Πρώτα από όλα επιλέξτε τα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης και μη χρησιμοποιείτε τους κοινούς κάδους απορριμάτων. Τα περισσότερα ρούχα είναι φτιαγμένα από μη βιοδιασπώμενες ίνες, οι οποίες θα συνεχίσουν απλώς να μολύνουν το περιβάλλον. Το 35% των μικροπλαστικών που βρίσκονται στους ωκεανούς, προέρχεται από τις συνθετικές ίνες των ρούχων. Εναλλακτικά λοιπόν, πριν αποχωριστείτε ένα φθαρμένο αντικείμενο προσπαθήστε να το επισκευάσετε. Δωρίστε τα ρούχα σας σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη ή τελικά ανακυκλώστε με το σωστό τρόπο.

To Vathos Apparel είναι ένα sustainable brand με ελληνική υπογραφή.

Επιλέξτε sustainable brands

Δεν υπάρχει δικαιολογία. Όσο και περισσότερα brands λαμβάνουν υπόψιν τους το περιβάλλον και μάλιστα κάποια από αυτά, από το ξεκίνημά τους, έχουν φροντίσει να είναι απόλυτα φιλικά. Σίγουρα οι επιλογές είναι πιο περιορισμένες και στις περισσότερες περιπτώσεις το κόστος ανεβαίνει αρκετά. Παρόλα αυτά, σε συνδυασμό με το mindful shopping, το να αποκτήσει κανείς σταδιακά μια 100% βιώσιμη γκαρνταρόμπα δεν είναι ακατόρθωτο. Σκεφτείτε πως πριν από 15 χρόνια και οι οργανικές τροφές ήταν ήταν κάτι εξαιρετικά δυσεύρετο. Παραμένουν πιο ακριβές, όμως είναι πλέον διαθέσιμες παντού. Μία προσεκτική έρευνα θα βοηθήσει να βρείτε τα sustainable labels που θα ντύνουν το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς σας από εδώ και στο εξής.

Υιοθετήστε τα sustainable trends της εποχής

Επισκεφθείτε ένα second hand online ή φυσικό κατάστημα. Δεν είναι κάτι νέο, θα εκπλαγείτε από τις επιλογές που υπάρχουν εκεί έξω, τόσο σε οικονομικά second hand όσο και σε designer. Το "swap not shop” είναι επίσης μία μεγάλη τάση των τελευταίων χρόνων και μπορείτε να το κάνετε με φίλους ή ακόμα και με τη βοήθεια οργανισμών που διοργανώνουν τέτοιου είδους δράσεις για το κοινό. Νοικιάστε. Το rental fashion είναι το μέλλον της μόδας και προσφέρει δεκάδες επιλογές από εξαιρετικά επίκαιρα ρούχα και αξεσούαρ.

Δώστε μεγάλη προσοχή στην ποιότητα

Η εύκολη πρόσβαση στη μόδα, χαμηλές τιμές και μεγάλη ποσότητα, έχει κάνει τους καταναλωτές να μην σκέφτονται ιδιαίτερα την ποιότητα. Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να αλλάξει. Επιλέξτε ποιοτικά ρούχα και αξεσουάρ, τα οποία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα κοστίζουν μια περιουσία. Ακόμα όμως και αυτό να συμβαίνει, είναι βέβαιο πως μιλάμε για κομμάτια που τελικά θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στη γκαρνταρόμπα σας, και μακροπρόθεσμα θα σας έχουν κοστίσει πολύ λιγότερο. Κοιτάξτε επίσης την ετικέτα για τη σύνθεση των ρούχων που αγοράζετε. Οι "καθαρές" ίνες (100% βαμβάκι, 100% ακρυλικό, 100% μαλλί κ.ο.κ.) είναι πιο εύκολο να ανακυκλωθούν. Έτσι όταν το ρούχο σας φθαρεί και καταλήξει στην ανακύκλωση, είναι μάλλον βέβαιο ότι θα γίνει πρώτη ύλη για να δημιουργηθεί ένα τελείως νέο.

Δώστε σημασία στο πλύσιμο

Εκτός από τις αγορές, ιδιαίτερη σημασία για το περιβάλλον έχει και το πλύσιμο των ρούχων. Κάθε οικογένεια βάζει περίπου 400 πλυντήρια το χρόνο και καταναλώνει 60 χιλιάδες λίτρα νερό. Επιπλέον γι’ αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιείται και πολύ ρεύμα, οπότε είναι σημαντικό να ξέρει κανείς πώς θα το κάνει σωστά. Επισκεφθείτε το whatsinmywash.org και ενημερωθείτε σωστά γύρω από αυτό το θέμα.