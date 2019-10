Βιώσιμη μόδα | 10 brands που καταφέρνουν να συνδυάζουν τέλεια υψηλή αισθητική και fashion sustainability

BITE

To όνομα BITE στην πραγματικότητα είναι ακρωνύμιο που προέρχεται από τη φράση "By Independent Thinkers for Environmental Progress". Το label γεννήθηκε στη Στοκχόλμη και συνδυάζει τη μίνιμαλ αισθητική με τη βιωσιμότητα. Τα ρούχα δημιουργούνται από οργανικά υφάσματα και περιλαμβάνουν 20 σχέδια που κάθε σεζόν δέχονται ένα μικρό update. Με αυτόν τον τρόπο προωθούν την ιδέα των timeless -και όχι των αλόγιστων- αγορών που μπορούν να κρατήσουν για πάντα. Απλές γραμμές και ουδέτερα χρώματα, όπως το γκρι, το λευκό και το μπεζ, συνθέτουν μια συλλογή που κάθε κομψή γυναίκα θα ήθελε να έχει στη γκαρνταρόμπα της.



bitestudios.com