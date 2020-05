Αυτές είναι οι πραγματικές τάσεις της μόδας

Στην 20+ καριέρα μου, είναι η πρώτη φορά που θα γράψω ένα κείμενο για τις τάσεις της μόδας χωρίς να αναφερθώ σε μήκη, πλάτη, χρώματα, μοτίβα, αναβιώσεις και αναφορές. Με την πανδημία σε εξέλιξη, η παγκόσμια βιομηχανία της μόδας βίωσε και συνεχίζει να βιώνει μια σειρά από αναπάντεχες και αιφνιδιαστικές ανατροπές. Όσο γίνονται δειλά βήματα προς ένα reset, φαίνονται κάποιες πρώτες ενδείξεις για το τι θα χαρακτηρίσει τη νέα εποχή της μόδας.

Οι ανάγκες αλλάζουν

Η λίστα αγορών αλλάζει. Και συρρικνώνεται. Οι ανάγκες μας σε ρούχα και αξεσουάρ ήταν από τα πρώτα που απαίτησαν αξιολόγηση. Περιττοί οι συνεχείς ανεφοδιασμοί της ντουλάπας μας, όπως αποδείχθηκε στο lockdown. Το σπίτι γίνεται επίκεντρο της ζωής. Είναι η εστία που μας προστατεύει και για πολλούς ο χώρος της τηλεργασίας. Ανακαλύψαμε ή επανεκτιμήσαμε το περπάτημα στο πάρκο, το διάβασμα στη βεράντα, την επίσκεψη στους γονείς, το ποδήλατο, τη γυμναστική στο σπίτι, τη μαγειρική, ένα χόμπι. Τα επίσημα events εκλείπουν προς το παρόν. Τη θέση πολύπλοκων dress code έχει πάρει μια ανακουφιστική απλότητα. Business trips δεν υπάρχουν στο άμεσο πρόγραμμα. Είναι λογικό να αλλάζουν όσα χρειαζόμαστε για να ντυθούμε καθημερινά. Koστούμια από λινό ή φόρμες από μαλακό ύφασμα είναι αυτά που θέλετε να έχετε στην φαρέτρα σας από εδώ και πέρα; Κ αν είστε οπαδός της πολυτέλειας, τι σας είναι πιο χρήσιμο τώρα ένα μεταξωτό φόρεμα ή ένα ζευγάρι μεταξωτές πιτζάμες; Τα απαλά πλεκτά, τα άνετα ρούχα, τα μαλακά παπούτσια θα πρέπει να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της ντουλάπας μαζί με χαλαρά τζιν και όλα εκείνα που μας επιτρέπουν να απολαύσουμε τις μικρές χαρές που τόσο σημασία έχουν πλέον. Και κάπως έτσι, τα κλασικά t-shirt θα πάρουν τη θέση του μικρού μαύρου φορέματος στις αναζητήσεις μας σε digital ή φυσικά καταστήματα.

H δημοσιογράφος Lisa Armstrong στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι διακόσμησε τη μάσκα της με λευκές καμέλιες της Chanel.

Από τις it-bags στις it masks

Η μάσκα είναι ίσως το νέο μαύρο. Σίγουρα αποτελεί ένα statement. Σκεφθείτε το. Αγοράσατε κάποια με logο, με prints γνωστού σχεδιαστή, από μια μικρή τοπική επιχείρηση, φοράτε μια απλή από το φαρμακείο; Η κάθε μία από αυτές δηλώνει κάτι για το στυλ σας, όπως ακριβώς ένα κόσμημα ή ένα αξεσουάρ ή ένα outfit.

Το ημερολόγιο της μόδας ανατρέπεται

Ρούχα που περισσεύουν και καταστρέφονται, περιττές συλλογές, σχεδιαστές σε burn out, πελάτες σε αμόκ κατανάλωσης, τάσεις σε τρελό ρυθμό ανάλωσης. Kαι πάλι από την αρχή. Ποιος μίλησε για λίγα και καλά, για επενδύσεις σε διαχρονικά κομμάτια, για ποιότητα; Μόνο για instagrammable ετικέτες και brands που διαθέτουν viral hashtags. Το ρούχο του ενός post αποτελεί όλο και συχνότερα το ζητούμενο. Όλα αυτά μέχρι πρότινος. Προφανώς, όμως, η πανδημία έκανε να έρθει πιο γρήγορα η στιγμή να αλλάξουν πολλά που, ούτως ή άλλως, τον τελευταίο καιρό έμοιαζαν λάθος.

O οίκος Gucci ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τις εβδομάδες μόδας και πλέον θα παρουσιάζει δύο συλλογές το χρόνο, αντί για πέντε.

Πόσες συλλογές το χρόνο χρειάζονται πραγματικά; Πόσοι νέοι κωδικοί;

Σύμφωνα με την McKinsey, oι άνθρωποι αγοράζουν 60% περισσότερα ρούχα από το 2000 και κρατούν το κάθε κομμάτι το μισό διάστημα από τότε. Ο Alessandro Michelle αποκάλεσε πριν λίγες μέρες το υπάρχον σύστημα "παρωχημένο" και τον ρυθμό της ανανέωσης των συλλογών "τυραννικά ταχύ", όταν δήλωσε ότι ο οίκος Gucci θα παρουσιάζει δύο κολεξιόν το χρόνο, οι οποίες δεν θα χαρακτηρίζονται από εποχή. Πριν λίγο καιρό, ο οίκος Saint Laurent είχε επίσης ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι. Rewiring fashion λέγεται η πρωτοβουλία που ενώνει τη φωνή και το όραμα 64 δημιουργών και ηγετικών στελεχών του χώρου, προτείνοντας μια ετήσια αναδιοργάνωση της αλυσίδας της μόδας, από το λανσάρισμα μιας νέας συλλογής μέχρι και την ημερομηνία που θα διατίθεται σε έκπτωση.

Αίτημα όλων, η πιο ουσιαστική δημιουργικότητα, η βιωσιμότητα, η εξαφάνιση του χάσματος μεταξύ αγοράς και εποχής. Βλέπω παλτό στο κατάστημα, πρέπει να είναι χειμώνας απέξω. Η ατάκα του Armani στην ανοιχτή επιστολή του προς το WWD έγινε viral "Ένα σακάκι μου μένει στο κατάστημα 3 εβδομάδες για να θεωρηθεί μετά παλιό και να αντικατασταθεί με κάποιο παρόμοιο. Η μόδα δεν πρέπει να είναι γρήγορη και αναλώσιμη, πρέπει να είναι δημιουργική και να μην απαξιώνεται τόσο εύκολα". Μέχρι τη στιγμή που διαβάζετε αυτό το άρθρο, ποιος ξέρει ποιος ακόμα οίκος θα έχει ακολουθήσει την seasonless και πιο συνετή αυτή μορφή της μόδας; Η καλύτερα, ποιος θα έχει "ξεμείνει" στην παλιά εποχή;

Η νέα "νέα πολυτέλεια"

Η πολυτέλεια συμβαδίζει με την ασφάλεια. Σε εποχές μεγάλων κρίσεων, η πολυτέλεια πάντα επανακαθορίζεται. Ολόκληρη η αγορά των πολυτελών ειδών εξαρτάται άλλωστε απέραντα από την ψυχολογία του κοινού της. Η εποχή της πανδημίας και οι επόμενες μήνες από αυτήν δίδαξαν ότι δεν ξέρεις ποιος θα χτυπηθεί και ποιος όχι από αναπάντεχους παράγοντες. Τα νερά παραμένουν αχαρτογράφητα. Οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει. Τι σημαίνει πολυτέλεια τώρα; Σε τέτοιους καιρούς δεν αφορά στα υλικά αγαθά τόσο, όσο μεταφράζεται σε εμπειρίες wellbeing, κάτι που λέγεται ότι θα είναι η μεγάλη τάση που θα αναδειχθεί το επόμενο διάστημα. Κάτι τέτοιο θα κάνει απαραίτητο για τα πολυτελή brands να συντονιστούν με τη νέα ψυχολογία του κοινού, να ανακτήσουν τις αξίες τους και να δημιουργήσουν νέα αφηγήματα που πραγματικά αφορούν στους ανθρώπους του 2ιου αιώνα.

Η Kate Middleton φόρεσε στα BAFTAs το Φεβρουάριο του 2020 (δεξιά) το Alexander McQueen φόρεμα που είχε φορέσει στην Kuala Lumpur το 2012 (αριστέρα).

Shopping from my closet

Η ανακύκλωση των ρούχων μας απο-ενοχοποιείται όταν οι εμφανίσεις των celebrities στο κόκκινο χαλί με ξανα-φορεμένο ρούχο πληθαίνουν. Κανείς δεν σηκώνει τα φρύδια όταν βλέπει μια σταρ να φωτογραφίζεται με κάτι που έχει φορέσει πριν μήνες ή και χρόνια. Αντίθετα το γεγονός επικροτείται. Μήπως μας λέει κάτι το γεγονός ότι το καλό παράδειγμα δίνει και η Kate Middleton, μια επιδραστική γυναίκα της οποίας η εικόνα αναλύεται και προτείνεται από εξειδικευμένο επιτελείο;

Οι online αγορές

Η βόλτα για shopping δεν περιλαμβάνει χαρά κι εκτόνωση όπως πριν. Πόσο εύκολα θα μπαίνουμε πια στο δοκιμαστήριο με ένα βουνό ρούχα; Όσο θα διστάζουμε να αγγίζουμε ρούχα με το άγχος της μόλυνσης, τόσο τα e-shops θα οπτιμάρουν την εμπειρία που προσφέρουν και θα μειώνουν την πιθανότητα λάθους αγοράς χρησιμοποιώντας την διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία του τομέα. 80% της επιδραστικής γενιάς των millennials απάντησε άλλωστε σε πρόσφατη έρευνα ότι θα κάνει αγορές σε φυσικά καταστήματα σπάνια από εδώ και στο εξής.

Λογική και ευαισθησία

Όχι δεν αφορά σε φορέματα εποχής Jane Austen. Είναι η λογική του κοινού που αλλάζει. "Δεν χρειάζομαι τόσα πολλά". Και η ευαισθησία που χαρακτηρίζει τη νέα προσέγγιση. "Ο πλανήτης πρέπει να σωθεί". Η μόδα γίνεται πιο ηθική. Ή τουλάχιστον κάνει προσπάθειες να το πετύχει. Το motto #Supportsmallbusiness έγινε sticker στο Instagram και το σχετικό hashtag με τα εκατομμύρια πλέον post δείχνει ξεκάθαρα τη δυναμική μιας νέας αλληλεγγύης που γεννιέται στην μετα-covid εποχή. Η γρήγορη μόδα αμφισβητείται κι άλλο. Είναι η αρχή του τέλους για αυτήν; Είναι απλά ένα ταρακούνημα; Μήπως η συζήτηση του να δημιουργηθεί ένα μοντέλο πιο ηθικό, σε μια βιομηχανία που είναι υπεύθυνη για το 10% αποτύπωμα του άνθρακα παγκοσμίως μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ; " Η πανδημία έκανε κεκτημένες χρόνιες συνήθειες να πάψουν. Ελπίζω στο μέλλον οι οίκοι μόδας να διαθέτουν μια πιο διαφανή αλυσίδα παραγωγής" είπε η Dana Tomas, συγγραφέας του Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes σε συνέντευξη της στο Guardian, συνοψίζοντας σε μια φράση τις σκέψεις όλων όσων αγαπάμε τη μόδα.