Μπορείτε να περιηγηθείτε στο σπίτι του Mark Twain στο Κονέκτικατ

Το σπίτι ενός συγγραφέα είναι κάτι παραπάνω από τέσσερις τοίχους, είναι ένας χώρος ιερός όπου καταθέτει τις σκέψεις του πάνω στο χαρτί. Αυτό έκανε για χρόνια ο Mark Twain στην οικογενειακή κατοικία του που πλέον λειτουργεί ως μουσείο στο Hartford, Κονέκτικατ και μπορείτε να περιηγηθείτε απλά με το πάτημα ενός κουμπιού.

Το Mark Twain House and Museum προσφέρει μια εικονική περιήγηση στο σπίτι για όσους ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν τους ιστορικούς χώρους. Περιπλανηθείτε στο πλήρως επιπλωμένο δωμάτιο όπου γεννήθηκαν διάσημα λογοτεχνικά έργα τέχνης, όπως το "The Adventures of Tom Sawyer" και το "Old Times on the Mississippi", για να αναφέρουμε μερικά.

Ο Mark Twain, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Samuel Clemens, και η σύζυγός του Olivia "Livy" αγόρασαν γη για να χτίσουν το σπίτι το 1873 και ανέθεσαν στον αρχιτέκτονα από τη Νέα Υόρκη, Edward Tuckerman Potter να κάνει τη δουλειά. Η Livy είχε σημαντικό λόγο στο σχεδιασμό του σπιτιού και ένα χρόνο αργότερα μετακόμισαν στο μέρος που ο Twain θα θυμόταν πώς έζησε "τα πιο χαρούμενα και πιο παραγωγικά χρόνια της ζωής του", σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Μουσείου.

Η τριώροφη κατοικία έχει συνολικά 25 δωμάτια, και όταν χτίστηκε αρχικά είχε αρκετές σύγχρονες καινοτομίες, όπως ζεστό τρεχούμενο νερό, τουαλέτες, ακόμη και ντους. Επίσης είχε φωτισμό, στοιχειώδεις αγωγούς και ένα σύστημα ασφαλείας που λειτουργούσε με μπαταρίες.

Δεδομένου ότι η κατασκευή του σπιτιού ήταν δαπανηρή, το ζευγάρι περίμενε επτά χρόνια μέχρι να συνάψει συμβόλαιο με τους Louis C. Tiffany & Co. Associated Artists για να διακοσμήσουν τους τοίχους και τις οροφές των κοινόχρηστων δωματίων. Η διακόσμηση της κατοικίας περιελάμβανε σχέδια από το Μαρόκο, την Ιαπωνία, την Κίνα και την Τουρκία. Είστε έτοιμες για μια εικονική περιήγηση στο σπίτι του Mark Twain;