Frizz No More | 6 θαυματουργά προϊόντα μαλλιών που μειώνουν το φριζάρισμα

Τα προϊόντα μαλλιών που κάνουν το φριζάρισμα παρελθόν και που θα λατρέψετε στην καθημερινότητά σας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 30-09-2025
Πρωτοβρόχια, υγρασία τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, αλλά και ξηρή υφή στα μαλλιά που παρέμεινε από την ταλαιπωρία που υπέστησαν κατά τις καλοκαιρινές διακοπές. Το φριζάρισμα στα μαλλιά που κορυφώνεται την περίοδο του φθινοπώρου αποτελεί ένα από τα πιο ενοχλητικά χαρακτηριστικά τους, που κάθε γυναίκα προσπαθεί να τιθασεύσει μέσα από τη χρήση των κατάλληλων προϊόντων.

Στην αγορά θα βρείτε εξειδικευμένες σειρές περιποίησης και styling που μάχονται αυτή τη συνθήκη χάρη στα anti-frizz συστατικά τους, προσφέροντας αποτέλεσμα λείανσης και λάμψης, αλλά και απαλότητα και ενυδάτωση που διαρκεί. Από το κατάλληλο σαμπουάν, μέχρι την leave-on κρέμα ή ένα πλούσιο έλαιο, ακολουθούν μερικά από τα θαυματουργά προϊόντα μαλλιών που μειώνουν το φριζάρισμα και αξίζουν την προσοχή σας, τόσο για τους φθινοπωρινούς όσο και για όλους τους μήνες του χρόνου.

Frizz Shield Spray For Frizz-Prone Hair, Moroccanoil

Frizz Shield Spray For Frizz-Prone Hair, Moroccanoil

Το Moroccanoil Frizz Shield Spray είναι το απόλυτο styling spray για καταπολέμηση του φριζαρίσματος. Aφήνει τα μαλλιά μεταξένια απαλά και περιποιείται την τρίχα από μέσα προς τα έξω, ενώ παράλληλα απωθεί την υγρασία προσφέροντας προστασία από το φριζάρισμα, τα ατίθασα μαλλιά και τον στατικό ηλεκτρισμό, η οποία διαρκεί για μέρες.
 

Essential Love Hair Smoother, Davines

Essential Love Hair Smoother, Davines

Το Essential Love Hair Smoother της Davines είναι μια κρέμα με φόρμουλα “leave-on” ιδανική για ίσιωμα των φριζαρισμένων ή ατίθασων μαλλιών με αόρατο τρόπο. Η σύνθεσή του με εκχύλισμα ελιάς το καθιστά πλούσιο σε λιπαρά οξέα και βιταμίνες, χαρίζει απαλότητα και ελαστικότητα. Δεν βαραίνει τα μαλλιά, δεν αφήνει κατάλοιπα και τα διατηρεί απαλά, ενυδατωμένα και λαμπερά.

Anti-Frizz Creme, Ouai (Sephora.gr)

Anti-Frizz Creme, Ouai (Sephora.gr)

Η κρέμα Anti-Frizz της Ouai περιέχει ανακυκλωμένο αρτόκαρπο, εκχυλίσματα τεύτλων και πολυμερή φυτικής προέλευσης για έλεγχο του φριζαρίσματος μεγάλης διάρκειας και έντονη θερμική προστασία.


 

Silky Gloss Shampoo, Kiko Milano

Silky Gloss Shampoo, Kiko Milano

Το Silky Gloss Shampoο της Kiko Milano προσφέρει ανάλαφρη, κρεμώδη υφή για πιο απαλά και λαμπερά μαλλιά από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Ένα ιδανικό προϊόν για τη φροντίδα των ίσιων μαλλιών και την ανάδειξη της ομορφιάς τους, ενώ καθαρίζει απαλά τόσο τα μαλλιά όσο και το τριχωτό της κεφαλής.

Anti Frizz Hair Studio Hair Mask, Fresh Line

Anti Frizz Hair Studio Hair Mask, Fresh Line

Η Anti Frizz Hair Studio Hair Mask της Fresh Line είναι μια μάσκα μαλλιών υψηλής απόδοσης, keratin safe και sulfate free, για έλεγχο του φριζαρίσματος, κατάλληλη για όλους τους τύπους μαλλιών. Το λάδι Αβησσυνίας προσφέρει εντατική θρέψη στα μαλλιά, αποκαθιστά τη λάμψη, ενώ μειώνει την πίεση που ασκείται στα βρεγμένα μαλλιά κατά το ξεμπέρδεμα προστατεύοντάς τα από το σπάσιμο. Το σύμπλεγμα πολυμερών στοχεύει στη λείανση των  μαλλιών, μετατρέπει τα άψυχα, θαμπά μαλλιά σε δυνατά, λαμπερά και μεταξένια στο άγγιγμα από την 1η χρήση. Το σκουαλένιο από ζαχαροκάλαμο μειώνει αποτελεσματικά το φριζάρισμα, βελτιώνει την ελαστικότητα, δυναμώνει, αφήνοντας τα μαλλιά εξαιρετικά απαλά και ευκολοχτένιστα. Οι vegan μικρο -πρωτεΐνες διεισδύουν βαθιά για να επανορθώσουν τα μαλλιά από μέσα προς τα έξω.

Discipline L'Ηuile Oleo-Relax Refillable, Kerastase

Discipline L'Ηuile Oleo-Relax Refillable, Kerastase

Το Discipline L'Ηuile Oleo-Relax Refillable της Kerastase είναι το ανανεωμένο έλαιο της εταιρείας για λιγότερο φριζάρισμα, ευκολότερο φορμάρισμα και πιο λεία μαλλιά. Προστατεύει επίσης τα μήκη των μαλλιών από επιβλαβείς εξωγενείς παράγοντες, όπως και από τη φθορά που προκαλούν τα εργαλεία styling με θερμότητα. Το ανταλλακτικό μπουκάλι κατασκευάζεται από τουλάχιστον 95% ανακυκλωμένο πλαστικό και τουλάχιστον 30% ανακυκλωμένο γυαλί, ενώ είναι σχεδιασμένο να διαρκεί και μπορεί να ξαναγεμίζει συνεχώς.
 

