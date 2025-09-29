Cindy Crawford | Το εντυπωσιακό "Pam-do" χτένισμά της δια χειρός Δημήτρη Γιαννέτου

Μπορεί η πρώτη σκέψη που κάνουμε στο άκουσμα του ονόματός της να είναι το signature blow-out χτένισμά της που λατρεύει από τη δεκαετία του '90, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Cindy Crawford δεν αγαπά εξίσου και τα δημιουργικά updos. Πόσο μάλλον όταν αυτά αποπνέουν αέρα άλλων δεκαετιών, προσφέροντας μια retro πινελιά στις εμφανίσεις της. Έτσι λοιπόν και πρόσφατα, το εμβληματικό μοντέλο πόζαρε σε φωτογράφιση περιοδικού με ένα εντυπωσιακό χτένισμα αυτού του στιλ, με τον Δημήτρη Γιαννέτο να αναλαμβάνει μάλιστα την επιμέλειά του.

Πιο αναλυτικά, η Cindy Crawford πόζαρε πριν από λίγες μέρες για τον φακό του περιοδικού Palm Springs, με το hairstyle που υιοθετήθηκε να φέρει τον τίτλο "Pam-do” και να αντλεί την έμπνευσή του τόσο από τη δεκαετία του '60 όσο και από αυτή του '70. Συγκεκριμένα, το εν λόγω χτένισμα είχε δομηθεί ως updo με δραματικό όγκο, όπως συνηθιζόταν τη δεκαετία του '60, με την υφή ωστόσο των μαλλιών να είναι πιο ατημέλητη και rough, στο πνεύμα της boho λογικής της επόμενης δεκαετίας.

Με το πιάσιμο να είναι ανάλαφρο και αρκετά τουφάκια στις φράντζες να πέφτουν ελεύθερα και ανεπιτήδευτα, το οπτικό αποτέλεσμα του χτενίσματος της Crawford ήταν μοναδικό, προσφέροντας μάλιστα έμπνευση για την καθημερινότητα κάθε γυναίκας που απολαμβάνει να πιάνει τα μαλλιά της.

Την επόμενη λοιπόν φορά που αναζητείτε ένα χτένισμα που μπορείτε να επιλέξετε τόσο σε μια πρωινή, όσο και σε μια βραδινή εμφάνισή σας, απλώς δημιουργήστε έναν παρόμοιο messy κότσο με όγκο στο πάνω μέρος του κεφαλιού, έχοντας πρώτα εφαρμόσει ένα texturizing spray για καλύτερο grip. Αφήστε ακανόνιστα τουφάκια στο μπροστινό τμήμα του κεφαλιού και το αποτέλεσμα θα σας συναρπάσει.

Το χτένισμα της Cindy Crawford δια χειρός Δημήτρη Γιαννέτου