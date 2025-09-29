Follow us

Search

Cindy Crawford | Το εντυπωσιακό "Pam-do" χτένισμά της δια χειρός Δημήτρη Γιαννέτου

Το χτένισμα που δημιούργησε ο Δημήτρης Γιαννέτος στα μαλλιά της Cindy Crawford είναι το τέλειο blend της '60s και '70s στιλιστικής παράδοσης.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 29-09-2025
Getty Images

Μπορεί η πρώτη σκέψη που κάνουμε στο άκουσμα του ονόματός της να είναι το signature blow-out χτένισμά της που λατρεύει από τη δεκαετία του '90, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Cindy Crawford δεν αγαπά εξίσου και τα δημιουργικά updos. Πόσο μάλλον όταν αυτά αποπνέουν αέρα άλλων δεκαετιών, προσφέροντας μια retro πινελιά στις εμφανίσεις της. Έτσι λοιπόν και πρόσφατα, το εμβληματικό μοντέλο πόζαρε σε φωτογράφιση περιοδικού με ένα εντυπωσιακό χτένισμα αυτού του στιλ, με τον Δημήτρη Γιαννέτο να αναλαμβάνει μάλιστα την επιμέλειά του.

Διαβάστε Επίσης

Cindy Crawford | Το εντυπωσιακό "Pam-do" χτένισμά της δια χειρός Δημήτρη Γιαννέτου

Selena Gomez | Το γαμήλιο χτένισμά της είχε αέρα από old Hollywood

Πιο αναλυτικά, η Cindy Crawford πόζαρε πριν από λίγες μέρες για τον φακό του περιοδικού Palm Springs, με το hairstyle που υιοθετήθηκε να φέρει τον τίτλο "Pam-do” και να αντλεί την έμπνευσή του τόσο από τη δεκαετία του '60 όσο και από αυτή του '70. Συγκεκριμένα, το εν λόγω χτένισμα είχε δομηθεί ως updo με δραματικό όγκο, όπως συνηθιζόταν τη δεκαετία του '60, με την υφή ωστόσο των μαλλιών να είναι πιο ατημέλητη και rough, στο πνεύμα της boho λογικής της επόμενης δεκαετίας.

Με το πιάσιμο να είναι ανάλαφρο και αρκετά τουφάκια στις φράντζες να πέφτουν ελεύθερα και ανεπιτήδευτα, το οπτικό αποτέλεσμα του χτενίσματος της Crawford ήταν μοναδικό, προσφέροντας μάλιστα έμπνευση για την καθημερινότητα κάθε γυναίκας που απολαμβάνει να πιάνει τα μαλλιά της.

Διαβάστε Επίσης

Chestnut Brown | Το κομψό χρώμα μαλλιών που θα "ζεστάνει" το πρόσωπό σας

Την επόμενη λοιπόν φορά που αναζητείτε ένα χτένισμα που μπορείτε να επιλέξετε τόσο σε μια πρωινή, όσο και σε μια βραδινή εμφάνισή σας, απλώς δημιουργήστε έναν παρόμοιο messy κότσο με όγκο στο πάνω μέρος του κεφαλιού, έχοντας πρώτα εφαρμόσει ένα texturizing spray για καλύτερο grip. Αφήστε ακανόνιστα τουφάκια στο μπροστινό τμήμα του κεφαλιού και το αποτέλεσμα θα σας συναρπάσει.

Το χτένισμα της Cindy Crawford δια χειρός Δημήτρη Γιαννέτου 

Tags

Latest

50 Χρόνια Zara | Μια μοναδική επετειακή συλλογή σε συνεργασία με 50 δημιουργούς
NEWS

50 Χρόνια Zara | Μια μοναδική επετειακή συλλογή σε συνεργασία με 50 δημιουργούς

Daniel Day-Lewis | Σπάνια red carpet εμφάνιση με τον 27χρονο γιο του, λίγο πριν βρεθούν στην Αθήνα
RED CARPET

Daniel Day-Lewis | Σπάνια red carpet εμφάνιση με τον 27χρονο γιο του, λίγο πριν βρεθούν στην Αθήνα

Γιατί ο πρίγκιπας Joachim και η πριγκίπισσα Marie της Δανίας παρατείνουν τη διαμονή τους στις Η.Π.Α.;
NEWS

Γιατί ο πρίγκιπας Joachim και η πριγκίπισσα Marie της Δανίας παρατείνουν τη διαμονή τους στις Η.Π.Α.;

Υπογονιμότητα | Ποιες είναι οι αιτίες και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί
WELLNESS

Υπογονιμότητα | Ποιες είναι οι αιτίες και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

Art Club | Οι νέες εκθέσεις της εβδομάδας
ENTERTAINMENT

Art Club | Οι νέες εκθέσεις της εβδομάδας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς
Βασιλιάς Κάρολος & Βασίλισσα Καμίλα | Η σημαντική επίσκεψη στον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό
NEWS

Βασιλιάς Κάρολος & Βασίλισσα Καμίλα | Η σημαντική επίσκεψη στον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό

Selena Gomez | Το γαμήλιο χτένισμά της είχε αέρα από old Hollywood
ΜΑΛΛΙΑ

Selena Gomez | Το γαμήλιο χτένισμά της είχε αέρα από old Hollywood

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Οι διάσημοι που παρακολούθησαν το fashion show του Giorgio Armani στο Μιλάνο
NEWS

Οι διάσημοι που παρακολούθησαν το fashion show του Giorgio Armani στο Μιλάνο

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ
Ο πρίγκιπας William παραδέχεται: "Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου"
NEWS

Ο πρίγκιπας William παραδέχεται: "Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου"

Best of Network

Τι νέο θα δεις στους κινηματογράφους από αυτή την Πέμπτη

Τι νέο θα δεις στους κινηματογράφους από αυτή την Πέμπτη

Έρχεται διπλός προϋπολογισμός για το 2026 - Τι προβλέπεται για ανάπτυξη, χρέος και τι θα αναθεωρηθεί την άνοιξη

Έρχεται διπλός προϋπολογισμός για το 2026 - Τι προβλέπεται για ανάπτυξη, χρέος και τι θα αναθεωρηθεί την άνοιξη

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Συμφωνία Τραμπ - Νετανιάχου για την Γάζα: Το σχέδιο για αποστρατιωτικοποίηση, αφοπλισμό της Χαμάς και επιστροφή των ομήρων

Συμφωνία Τραμπ - Νετανιάχου για την Γάζα: Το σχέδιο για αποστρατιωτικοποίηση, αφοπλισμό της Χαμάς και επιστροφή των ομήρων

Πώς να προστατέψεις την υγεία των οστών σου στην εμμηνόπαυση

Πώς να προστατέψεις την υγεία των οστών σου στην εμμηνόπαυση

New Chapter: 3 ζευγάρια παπούτσια που φοράω αυτές τις μέρες στο γραφείο

New Chapter: 3 ζευγάρια παπούτσια που φοράω αυτές τις μέρες στο γραφείο

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Ο Νετανιάχου συμφώνησε με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Τι προβλέπεται για την Χαμάς, τους ομήρους και την διακυβέρνηση

Ο Νετανιάχου συμφώνησε με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Τι προβλέπεται για την Χαμάς, τους ομήρους και την διακυβέρνηση

Τραμπ: Αυτό είναι το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Νετανιάχου: Το στηρίζω

Τραμπ: Αυτό είναι το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Νετανιάχου: Το στηρίζω