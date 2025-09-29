Selena Gomez | Το γαμήλιο χτένισμά της είχε αέρα από old Hollywood

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν οι Selena Gomez και Benny Blanco στις 27 Σεπτεμβρίου, με τη δημοφιλή ηθοποιό, τραγουδίστρια και επιχειρηματία να αναρτά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής της. Φορώντας ένα εντυπωσιακό νυφικό φόρεμα του οίκου Ralph Lauren, η Gomez είχε επιλέξει για την περίσταση ένα old Hollywood χτένισμα, ο διαχρονικός και chic χαρακτήρας του οποίου έκλεψε την παράσταση.

Με τον Renato Campora υπεύθυνο για την επιμέλεια των μαλλιών της, η Selena Gomez εμφανίστηκε πιο συγκεκριμένα με ένα χτένισμα που ο hair stylist της αποκαλεί "Hollywood glamour marcel wave bob", μιας που αυτό βασίζεται σε ένα βαθύ side part όπως και '30s-inspired κυματισμούς σε σχήμα "S”. Αυτή η επιλογή της Gomez χαρακτηρίστηκε από πρωτοτυπία και ανατρεπτικό χαρακτήρα, ξεφεύγοντας από τα παραδοσιακά bridal hairstyles όπως τα στημένα updos, τα sleek σινιόν, ή διάφορες παραλλαγές της half-up, half-down προσέγγισης. Παρόμοιο χτένισμα είχε επιλέξει προ ολίγων μηνών και για την τελετή απονομής των βραβείων Oscar, ξανά δια χειρός Campora.

Ένα old Hollywood χτένισμα είναι ιδανικό για μια ιδιαίτερη περίπτωση όπως ο γάμος σας, καθώς προσφέρει διαχρονικό χαρακτήρα στην εμφάνισή σας και αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας. Σε περίπτωση που το επιλέξετε, μην παραλείψετε να προσθέσετε μια πληθωρική στρώση λαμπερής λακ ως κλείδωμα του look, η οποία θα προσφέρει την απαραίτητη vintage πινελιά στην εμφάνισή σας και φυσικά κράτημα για ώρες.

Το γαμήλιο άλμπουμ της Selena Gomez



