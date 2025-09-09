Follow us

Toasted Nude Mani | Το νέο μανικιούρ της Selena Gomez είναι η πιο κομψή πρόταση για την επιστροφή στην καθημερινή σας ρουτίνα

Το toasted nude μανικιούρ της Selena Gomez είναι η απόλυτη επιλογή για τις εμφανίσεις σας στο γραφείο αυτό το φθινόπωρο.

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 09-09-2025
JC Olivera/Getty Images for Rare Beauty/Ideal Image

Μετά από τουλάχιστον δύο μήνες με ζωηρές χρωματικές επιλογές στο μανικιούρ μας, που ανέδειξαν φυσικά το καλοκαιρινό μας μαύρισμα, η επιστροφή στην πόλη και την επαγγελματική μας ρουτίνα μας καλεί να επιλέξουμε μια subtle πρόταση για τα άκρα μας. Αυτή η πρόταση είναι που θα μας βάλει άλλωστε σε mood φθινοπώρου, ενώ θα είναι ταυτόχρονα ταιριαστή για τις εμφανίσεις μας στο γραφείο. Μια πρόσφατη εμφάνιση της Selena Gomez με νέο μανικιούρ ήρθε λοιπόν την κατάλληλη στιγμή, για λίγο απαραίτητο inspo στο ύφος που αναζητούμε.

Πιο αναλυτικά, η Selena Gomez εμπιστεύθηκε πρόσφατα για ακόμη μια φορά τον celebrity nail artist Tom Bachik, ο οποίος ανάρτησε στο Instagram το μανικιούρ που ο ίδιος δημιούργησε στα άκρα της επιτυχημένης τραγουδίστριας, ηθοποιού και επιχειρηματία. Με το βλέμμα στο φθινόπωρο που μόλις ξεκινά, ο Tom Bachik επιμελήθηκε ένα μοντέρνο αλλά και διακριτικό toasted nude mani, το οποίο δημιουργήθηκε με ένα ιριδίζον peachy χρώμα που εκπέμπει κομψότητα. Σε squoval σχηματισμό που είναι άκρως βολικός για την καθημερινότητα μιας πολυάσχολης γυναίκας, το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό και ιδανικό για το ξεκίνημα της νέας σεζόν.

Ο διακεκριμένος celebrity nail artist χρησιμοποίησε για να δημιουργήσει το toasted nude mani το Liquid Sunrise από τη σειρά Special Effect της Essie, μια απόχρωση που παραπέμπει στα χρώματα της ανατολής. Παράλληλα, τα εργαλεία της Tweezerman χρησιμοποιήθηκαν για τον σχηματισμό των νυχιών, ενώ το top coat Super Clear από την προσωπική συλλογή του ίδιου σφράγισε τη λάμψη στο αποτέλεσμα.

Το toasted nude μανικιούρ της  Selena Gomez

