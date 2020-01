Ελεύθερη πρόσβαση σε έργα των Rembrandt, Delacroix και Cézanne δίνει η Paris Musées

Αριστουργήματα σπουδαίων καλλιτεχνών όπως ο Rembrandt, ο Gustave Courbet, ο Eugène Delacroix και ο Anthony van Dyck, αλλά και λιγότερο γνωστών ονομάτων, βρίσκονται τώρα στη διάθεσή σας και μπορείτε να τα απολαύσετε ψηφιακά, καθώς η Paris Musées δίνει ελεύθερη πρόσβαση σε 100 χιλιάδες έργα τέχνης. Η Paris Musées είναι η ένωση των παρισινών μουσείων, που επιβλέπει 14 δημοτικά μουσεία στη γαλλική πρωτεύουσα, μεταξύ των οποίων τα Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Petit Palais και Catacombes de Paris.

Paul Cézanne, "Portrait d’Ambroise Vollard” (1899), oil on canvas, from the collection of Petit Palais, Paris (CC0 Paris Musées / Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais)