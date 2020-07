Πώς θα βάλετε σε σειρά την κουζίνα σας

Η τακτοποίηση και η οργάνωση αποτελούν ευκαιρίες για να επανασυνδεθούμε με το σπίτι μας. Στο βιβλίο της, The Life-Changing Magic of Tidying Up, η Marie Kondo διακρίνει δύο τύπους: μία γιορτή τακτοποίησης στην οποία αποφασίζετε ποια αντικείμενα σας φέρνουν χαρά και το καθημερινό συμμάζεμα που αποτελεί προϋπόθεση για την συντήρηση του χώρου.

Η κουζίνα είναι ένας χώρος που πρέπει να παραμένει πάντα τακτοποιημένος, καθώς εκεί αποθηκεύουμε τρόφιμα τα οποία χρειάζονται συνεχώς αναπλήρωση ή αντικατάσταση. Η Marie Kondo παραθέτει τις προτάσεις της για να δημιουργήσετε μία κουζίνα που θα σας φέρνει χαρά αλλά και θα ελαχιστοποιήσει τα σπατάλη τροφίμων (και συνεπώς ενέργειας και χρημάτων).

Κάντε το τεστ της "χαράς"

Όπως ακριβώς αξιολογείτε τα ρούχα ή τα αξεσουάρ που σας κάνουν χαρούμενη, έτσι μπορείτε να κάνετε και με τα τρόφιμα. Παρατηρήστε σε ποια φρούτα, λαχανικά, κρέατα και σνακ ανταποκρίνεται καλά το σώμα σας. Αγοράστε προϊόντα που είστε ενθουσιασμένη να δοκιμάσετε. Δεν χρειάζεται να πάρετε κάποια συγκεκριμένα λαχανικά μόνο και μόνο επειδή νιώθετε υποχρέωση να τα φάτε επειδή κάνουν καλό στην υγεία. Το μόνο που θα καταφέρετε είναι να αυξήσετε τα απορρίμματα γιατί το πιθανότερο είναι να χαλάσουν στο πίσω μέρος του ψυγείου σας, επειδή δεν έχετε την πρόθεση να τα φάτε ποτέ. Ερευνήστε και δοκιμάστε εναλλακτικά φρούτα και λαχανικά που μπορεί να παρέχουν τις ίδιες βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά, αλλά απολαμβάνετε τη γεύση τους! Ή, εξοικειωθείτε με διαφορετικούς τρόπους μαγειρέματος του ίδιου λαχανικού, που μπορεί να σας προσελκύσει περισσότερο.

Ανακαλύψτε τι έχετε ήδη

Η ψύξη και η κατάψυξη των τροφίμων που θέλουμε να μαγειρέψουμε αργότερα μπορεί να μας οδηγήσει να ξεχάσουμε αυτό που ήδη έχουμε όταν αγοράζουμε νέα προϊόντα στο super market. Επιπλέον, επειδή τα βάζα, οι κονσέρβες και τα αποξηραμένα προϊόντα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, αισθανόμαστε ότι δεν πειράζει αν αγοράσουμε περισσότερα και τα αποθηκεύσουμε στο ντουλάπι. Ωστόσο, αυτές οι πρακτικές μπορεί να οδηγήσουν σε διπλές ή και περισσότερες αγορές, έλλειψη χώρου και τελικά σπατάλη τροφίμων.

Για να αποφύγετε τη συσσώρευση τροφίμων που δεν θα χρησιμοποιήσετε, κάντε τακτικές απογραφές στην κουζίνα. Τσεκάρετε τις ημερομηνίες λήξης και ποια προϊόντα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μια επερχόμενη συνταγή. Τέλος, προτίμησε τρόφιμα τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε σε πολλές και διαφορετικές συνταγές.

Οργανώστε τον χώρο στρατηγικά

Τοποθετήστε τα αντικείμενα στα ντουλάπια και τα συρτάρια έτσι ώστε αυτά που χρησιμοποιούνται πιο συχνά να είναι εύκολα προσβάσιμα. Κρατήστε τα υπόλοιπα αντικείμενα που αγαπάτε, αλλά δεν χρησιμοποιείτε τόσο συχνά – όπως κάποιο σερβίτσιο- σε ένα μέρος που θα θυμάστε αλλά δεν θα παρεμβαίνει στην καθημερινή σας ρουτίνα.

Τέλος, κάντε την κουζίνα σας να αντικατοπτρίζει τα πάθη σας. Αν, για παράδειγμα, είστε λάτρης του καφέ, ξεχωρίστε ένα μέρος στον πάγκο που θα σας ενθαρρύνει να απολαμβάνετε το χόμπι σας, αλέθοντας τους κόκκους καφέ και προετοιμάζοντάς τον. Η τακτοποίηση του χώρου δεν είναι παρά το μέσο για να απολαμβάνεις τη ζωή που οραματίζεστε.

Πηγή: Madamefigaro.gr