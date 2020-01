Ανακαλύπτοντας έναν νέο κόσμο με τη Charlotte Perriand

Θέλοντας να τιμήσει την 20η επέτειο από τον θάνατο της Charlotte Perriand (1903-1999) το Fondation Louis Vuitton στο Παρίσι αποτίει φόρο τιμής σε αυτήν ως αρχιτέκτονα και οραματίστρια δημιουργό μέσα από μια έκθεση του έργου της που διερευνά τους δεσμούς μεταξύ τέχνης, αρχιτεκτονικής και σχεδίου.

Charlotte Perriand: Inventing a new world

Left: Charlotte Perriand face à la vallée, vers 1930 © ADAGP, Paris 2019 © AChP Right: Charlotte Perriand sur la " Chaise longue basculante, B306 " (1928-1929) – Le Corbusier, P. Jeanneret, C. Perriand, vers 1928 © F.L.C. / ADAGP, Paris 2019 © AChP

Η έκθεση ανατρέχει στο αρχιτεκτονικό έργο της Charlotte Perriand, της οποίας οι δημιουργίες προωθούν τις τρέχουσες συζητήσεις για τους ρόλους των γυναικών και της φύσης στην κοινωνία μας. Οι επισκέπτες έχουν μια μοναδική ευκαιρία να βρεθούν στο επίκεντρο του μοντέρνου κόσμου της Perriand, χάρη σε προσεκτικά επιλεγμένες και πιστές αναμορφώσεις που περιλαμβάνουν έργα τέχνης που διάλεξε η Charlotte Perriand, ενσωματώνοντας έτσι το όραμά της για μια "σύνθεση των τεχνών". Μέσα από αυτή την έκθεση, το έργο της Charlotte Perriand μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον ρόλο της τέχνης στην κοινωνία μας. Η τέχνη δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο ευχαρίστησης, αλλά η αιχμή του δόρατος των εκ βαθέων μετασχηματισμών στην κοινωνία του αύριο.

Η κόρη της Charlotte Perriand, Pernette Perriand και ο δημοσιογράφος Jacques Barsac σε μια ξενάγηση στην έκθεση.

Η δημιουργός που πρέσβευε την ελευθερία, συνομιλεί με σπουδαίους καλλιτέχνες - ο Pablo Picasso, o Alexander Calder και ο Le Corbusier απαντούν στα έπιπλα της Charlotte Perriand σε πνεύμα ενότητας. Τα γλυπτά, οι πίνακες, οι ταπετσαρίες και τα έπιπλα που βλέπει κανείς στο πρώτο δωμάτιο της έκθεσης, τονίζουν τη σημασία των διαλόγων και αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία της Perriand για σύνθεση των τεχνών.

Tea House

Σημαντικός σταθμός για το έργο της Perriand αποτέλεσε το ταξίδι της στην Ιαπωνία. Οι δεσμοί της με τον μινιμαλισμό και την ασιατική κουλτούρα δεν αποδυναμώθηκαν ποτέ. Το "tea house" ήταν η τελευταία της ιαπωνική δημιουργία το 1993 (θα τη συναντήσετε στο τέλος της έκθεσης στο Fondation) μετά από παράκληση του φίλου της και ikebana master Hiroshi Teshigahara για το UNESCO Japanese Cultural Festival. Η δημιουργός επέστρεψε στο βιβλίο The Book of Tea by Kakuzo Okakura, που είχε ανακαλύψει για πρώτη φορά το 1930. "Το σπίτι του τσαγιού δεν ισχυρίζεται ότι είναι κάτι άλλο από ένα απλό, ρουστίκ σπίτι" αναφέρει το βιβλίο. "Είναι απλώς μια εφήμερη κατασκευή, χτισμένη για να χρησιμεύσει ως ιερό για μια ποιητική πνοή".

Η έκθεση Charlotte Perriand: Inventing a new world θα διαρκέσει έως τις 24 Φεβρουαρίου 2020.

Φωτογραφία: Charlotte Perriand / instagram.com/fondationlv