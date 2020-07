Πώς να καλλιεργήσετε έναν κήπο που ενισχύει τη διάθεση

Όταν ιδρύθηκε το Chelsea Physic Garden του Λονδίνου το 1673 σε ένα περιφραγμένο οικόπεδο τεσσάρων στρεμμάτων κοντά στον ποταμό Τάμεση, η θεραπευτική δύναμη των φυτών δεν αναγνωρίστηκε απλώς, αλλά ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής. Η Βοτανολογία ευθυγραμμίστηκε στενά με την Ιατρική και οι κήποι θεωρήθηκαν χώροι αποκατάστασης και στοχασμού. Είναι μια ιδέα που μοιράστηκαν οι Αρχαίοι Έλληνες, αλλά τον τελευταίο μισό αιώνα, στα έντονα αστικά περιβάλλοντα, οι άνθρωποι διαχωρίζονται όλο και περισσότερο από τη φύση - ενώ ο αριθμός των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας έχει αυξηθεί. Το 2019, ένα στα τέσσερα άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο (και 792 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως) αντιμετώπισε προβλήματα, σύμφωνα με το Mental Health First Aid England (MHFA).

Οι πόλεις συνδέονται με τα υψηλότερα ποσοστά για τα περισσότερα θέματα ψυχικής υγείας σε σύγκριση με τις αγροτικές περιοχές - με σχεδόν 40% μεγαλύτερο κίνδυνο κατάθλιψης, 20% περισσότερο άγχος και διπλάσιο κίνδυνο σχιζοφρένειας, εκτός από τα ζητήματα της μοναξιάς, την τάση για απομόνωση και το άγχος. Όλες είναι συνθήκες που έχουν μεγεθυνθεί και επιδεινωθεί σημαντικά από την τρέχουσα πανδημία, και σε αυτό το πλαίσιο οι θεραπευτικές δυνάμεις των πρασίνων χώρων έχουν γίνει τεράστιος παράγοντας στην ανάκαμψη κάθε κοινωνίας.

Το άρωμα των φυτών ως φυσικό αντικαταθλιπτικό

Η Isabel Bannerman - που μαζί με τον σύζυγό της, Julian, δημιούργησε ατμοσφαιρικούς κήπους για τον Πρίγκιπα της Ουαλίας στο Highgrove, το Houghton Hall του Λόρδου Cholmondeley's και στα πρώην σπίτια τους, το Hanham Court και το Trematon Castle - υπηρετεί με πάθος την κηπουρική και τονίζει τα οφέλη της. "Τα φυτά αποτελούν καλές σταθερές. Δεν μπορείτε να τα αφήσετε να πεθάνουν, πρέπει να συνεχίσετε. Σαν παιδιά, αλλά λιγότερο απαιτητικά " λέει. Αλλά όπως σημειώνει επίσης,. "Υπάρχει πάντα μια ακόμη χρονιά, μια άλλη σεζόν που ανυπομονούμε να δοκιμάσουμε ξανά.

Για τη Bannerman, το άρωμα είναι το κλειδί για τη δημιουργία κήπων που αναζωογονούν και ταξιδεύουν - ένα θέμα που εξερευνά στο βιβλίο της Scent Magic: Notes from a Gardener. Φυσικά "ανεβαστικά" χημικά, συμπεριλαμβανομένης της ινδόλης, υπάρχουν στο άρωμα της πασχαλιάς και του γιασεμιού, ενώ οι ηρεμιστικές ιδιότητες της λεβάντας συνδέονται με τη λιναλόλη. Η Bannerman χρησιμοποιεί τις δυνάμεις τους για να περιβάλλει το σπίτι. "Φύτεψα πελαργόνια [το μεγάλο ξαδερφάκι του γερανιού] και νυχτολούλουδο κοντά στα παράθυρα", λέει. "Και το άρωμα της Sarcococca προσδίδει μια ζεστή και πικάντικη αίσθηση τις χειμερινές ημέρες".

Μυστικός κήπος

Τα φυτά-φράχτες ως φυσικά φίλτρα για τον θόρυβο και τη ρύπανση

Η εργασία στον κήπο μπορεί επίσης να σας αναγκάσει να επιβραδύνετε τουςρυθμούς., λέει η garden designer Jo Thompson, τα τοπία της οποίας είναι ένα μείγμα ντελικάτων χρωμάτων και έχουν καταπραϋντικές ιδιότητες.(το hortus conclusus). "Είναι πολύ σημαντικό να έχετε ένα μέρος για να καθίσετε ή ακόμα και να απομακρυνθείτε" λέει. "Αυτές οι περιοχές είναι μαγικές και εμπνευσμένες.. Τα δέντρα που μεγαλώνουν ως φράχτες είναι πολύτιμα για τη δημιουργία αυτών των λεπτών περιβλημάτων. Η Thompson προτείνει τη χρήση τους για να δημιουργήσουν ένα "μοναστήρι" μέσα σε έναν κήπο. Το κόλπο, λέει, είναι "η ήπια παρέμβαση και όχι η βαριά σφραγίδα του σχεδιασμού".

Αυτή η ίδια ιδέα εμφανίζεται συχνά στο έργο του σχεδιαστή Matt Keightley, ένας εκ των δύο συγγραφέων του βιβλίου RHS Your Wellbeing Garden: How to Make Your Garden Good for You. Προτείνει ότι, εκτός από τη δημιουργία ιδιωτικών, οι προστατευτικοί φράκτες μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της ρύπανσης και να φιλτράρουν τον θόρυβο. Τα φυτά απορροφούν φυσικά το διοξείδιο του άνθρακα, ενώ τα δέντρα και οι θάμνοι με στρώσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό ηχομονωτικό φράγμα - αειθαλή όπως η φωτίνια, η πορτογαλική δάφνη, ο ελαιόπρινος και το ιταλικό κυπαρίσσι είναι μερικά από τα καλύτερα φυτά για την απορρόφηση του ήχου. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν έναν κήπο - ειδικά σε μια πολυσύχναστη πόλη - κι έναν πιο ευχάριστο και ευεργετικό χώρο για να βρίσκεστε.