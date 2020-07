Μπορείτε να περιηγηθείτε online σε μια ενδιαφέρουσα έκθεση του Jean-Michel Basquiat

Δύσκολα θα πίστευε κανείς μερικούς μήνες πριν, πώς ένας ολόκληρος πλανήτης θα στερούνταν την ελευθερία να εξερευνήσει τον κόσμο γύρω του χωρίς να φοβάται έναν ιό που εξακολουθεί να υπάρχει και σκοτώνει ανθρώπους. Καθώς οι περισσότερο βρίσκονται σε μια διαδικασία επιστροφής ξανά στον κόσμο ένα από τα πράγματα που έχει λείψει περισσότερο από το lockdown, η καλή τέχνη είναι πιθανώς το πράγμα που λαχταρά κανείς περισσότερο.

Παρόλο που πολλές εκθέσεις για τις οποίες ανυπομονούσατε πιθανότατα να αναβλήθηκαν, να τέθηκαν σε παύση ή να ακυρώθηκαν, οι ψηφιακές γκαλερί ανοίγουν μια πόρτα σε σημαντικές εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν. Την περασμένη άνοιξη, το Brant Foundation στο East Village της Νέας Υόρκης πραγματοποίησε μια έκθεση διάρκειας δύο μηνών για το έργο του Jean-Michel Basquiat στον τόπο στον οποίο εμπνεύστηκε και δημιούργησε. Τώρα, υπάρχει διαθέσιμη μια προβολή της ίδιας έκθεσης online.

Υπό την επιμέλεια του Dr. Dieter Buchhart και σε συνεργασία με το Fondation Louis Vuitton, η έκθεση περιλαμβάνει δεκάδες από τα πιο διάσημα και αναγνωρίσιμα έργα του Basquiat, συμπεριλαμβανομένων των Grillo (1984), Price of Gasoline in the Third World (1982) και των πορτρέτων του ζωγραφισμένα στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

"Το σύνθετο έργο του Basquiat τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους καινοτόμους στη σύγχρονη τέχνη, ακόμη και τριάντα χρόνια μετά το θάνατό του", έγραψε το Brant Foundation. "Πολλές πρόσφατες αναδρομικές στιγμές έχουν επισημάνει τη ριζοσπαστική του προσέγγιση, φωτίζοντας τη συνεισφορά του στη μουσική, την ποίηση, το performance και την τέχνη και τον εδραιώνει ως έναν από τους πιο πρωτοπόρους καλλιτέχνες της γενιάς του, του οποίου η πολύπλοκη εμπλοκή με κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα τον καθιστά περισσότερο επίκαρο από ποτέ".