Drink Chic | Η Yayoi Kusama δημιουργεί μία σαμπάνια έργο τέχνης

Η Yayoi Kusama συνεργάζεται με τη Veuve Clicquot για να δώσει μια νέα ερμηνεία στη La Grande Dame. Το φιλόδοξο αυτό project γιορτάζει "την ενέργεια της αγάπης και της ζωής", μέσα από ένα γλυπτό - λουλούδι με τίτλο My Heart that Blooms in the Darkness of the Night και ένα bespoke μπουκάλι και θήκη, που προορίζεται για ένα ευρύτερο κοινό. Και τα δύο θα είναι διαθέσιμα από τον Νοέμβριο στην Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η κυκλοφορία τους θα σηματοδοτηθεί με μια ειδική παρουσίαση στο Selfridges Corner Shop στο Λονδίνο.

Το γλυπτό προορίζεται να "αγκαλιάσει" τη vintage Veuve Clicquot La Grande Dame 2012 και να σηματοδοτήσει την επανακυκλοφορία της στην αγορά, δίνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα στους λάτρεις του fine drinking. Απεικονίζοντας πέντε άνθη, το καθένα με τα χαρακτηριστικά polka dots σε ψυχεδελικά χρώματα, θυμίζει τη σειρά Flowers that Bloom at Midnight που παρουσίασε για πρώτη φορά η καλλιτέχνης το 2009. Όπως και με τα αρχικά έργα τέχνης, κάθε κομμάτι ζωγραφίζεται ξεχωριστά με το χέρι και φέρει πάνω από 1.000 κουκκίδες.

Veuve Clicquot

Η Kusama έχει συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με τη Veuve Clicquot, όταν το 2006, η καλλιτέχνης κάλυψε ένα πρωτότυπο πορτρέτο της ιδρύτριας του champagne house, Nicole Barbe Ponsardin (γνωστή ως Madame Clicquot) με κόκκινες βούλες για μια έκθεση στο Τόκιο. Τότε όπως και τώρα, η ιδιαίτερη σχέση τους γεννήθηκε μέσα από την ομοιότητα των polka dots με τις φυσαλίδες της σαμπάνιας. Τα λουλούδια της Kusama ταιριάζουν επίσης με το γευστικό προφίλ της La Grande Dame 2012, το οποίο περιλαμβάνει νότες από γιασεμί, αγιόκλημα και vine flower.