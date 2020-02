Η Yayoi Kusama στην Tate Modern

Οι εννέα δεκαετίες της ζωής της Yayoi Kusama την οδήγησαν από την αγροτική Ιαπωνία, στην καλλιτεχνική σκηνή της Νέας Υόρκης και στο σύγχρονο Τόκιο, σε μια σταδιοδρομία όπου επανεφεύρισκε και εξέλισσε συνεχώς το στυλ της. Είναι γνωστή για τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα κουκίδων και μιας τέχνης που περιλαμβάνει μια εκπληκτική ποικιλία μέσων, όπως ζωγραφική, γλυπτική, film, performance και συναρπαστικά installations.

Κυμαίνεται από έργα σε χαρτί που χαρακτηρίζονται από έντονα ημι-αφηρημένες απεικονίσεις, από τα γνώριμα γλυπτά της, 'Accumulations', μέχρι τους διάσημους 'Infinity Net' πίνακές της. Μέχρι το 1977, η Kusama έζησε οικειοθελώς σε ψυχιατρικό ίδρυμα και μεγάλο μέρος της δουλειάς της χαρακτηρίστηκε από εμμονή και επιθυμία να ξεφύγει από το ψυχολογικό τραύμα. Σε μια προσπάθεια να μοιραστεί τις εμπειρίες της, η καλλιτέχνις δημιουργεί installations που βυθίζουν τον θεατή στην εμμονή της για ατελείωτες κουκκίδες και δίχτυα ή σε έναν χώρο με συνεχείς αντικατοπτρισμούς.

Αυτόν τον κόσμο των παραισθήσεων φιλοξενεί για έναν χρόνο η Tate Modern σε μια νέα έκθεση αφιερωμένη στη Yayoi Kusama που συμπίπτει με τα 20α γενέθλια του μουσείου και αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες της στις 11 Μαίου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα διάσημα και εντυπωσιακά installations με καθρέπτες, συμπεριλαμβανομένου και του 'Infinity Mirrored Room - Filled with the Brilliance of Life', το οποίο δημιουργήθηκε για τη δημοφιλή ρετροσπεκτίβα της καλλιτέχνιδος το 2012 και που φιλοξενήθηκε επίσης στην Tate Modern. Θα παρουσιαστεί επίσης το 'Chandelier of Grief', το οποίο δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός σύμπαντος από ατελείωτους πολυελαίους. Πολύ πριν την τάση των Instagram #selfies, η Kusama ήξερε ότι θέλουμε να κοιτάμε το είδωλό μας στον καθρέπτη, γεμίζοντας έτσι ολόκληρα δωμάτια και προκαλώντας συνεχείς αντικατοπτρισμούς.

Η Kusama θεωρείται μία από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες εν ζωή και λέγεται ότι ενέπνευσε τους Andy Warhol και Damien Hirst. Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της ως ζωγράφος στην Ιαπωνία, έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της νεοϋορκέζικης art σκηνής της δεκαετίας του '60 - που τότε ήταν έντονα ανδροκρατούμενη, χρησιμοποιώντας την ταυτότητά της ως "outsider" για να δημιουργήσει πρωτότυπα έργα που προκαλούν σκέψη, μια αίσθηση διασκέδασης, αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα της εποχής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και των διαμαρτυριών για τον πολέμο στο Βιετνάμ.

Yayoi Kusama: Infinity Rooms, Tate Modern, 11 Μαϊου 2020 – 9 Μαϊου 2021