Έξι κορυφαίοι chefs συναντούν τον Δημήτρη Κατριβέση στην Τήνο

Έξι κορυφαίοι chefs συναντούν τον Δημήτρη Κατριβέση στις 30 Σεπτεμβρίου στο Thama, προκειμένου να ετοιμάσουν ένα κοινό μενού στο εστιατόριό του στην Τήνο. Καινοτομία, παράδοση, γεύση και δημιουργικότητα, αποτελούν τα βασικά "συστατικά" που τους συνδέουν.

Στην κουζίνα του Thama θα βρεθούν ο Akrame Benallal (εστιατόρια Akrame 1* και Atelier Vivanda στο Παρίσι και Akrame στο Hong Kong), ο Giorgio Diana (επίσημος σεφ των The Best Chefs Awards & εστιατόριο Solaya στο Αμμάν), ο Alex Dilling (εστιατόριο The Greenhouse 2* στο Λονδίνο), ο Miles Watson (Pure Berlin) και ο Ebbe Vollmer (εστιατόριο Vollmers 2* στο Malmo). Οι καλεσμένοι σεφ μαζί με τον Δημήτρη Κατριβέση θα ετοιμάσουν ένα μενού έξι σταδίων που θα εμπνέεται από την Τήνο και τα προϊόντα της, παρουσιάζοντάς τα και χρησιμοποιώντας τα ο καθένας με το δικό του ιδιαίτερο στυλ και προσέγγιση.

Η βραδιά, η οποία αποτελεί μια εκδήλωση με παγκόσμιο γαστρονομικό ενδιαφέρον, οργανώνεται με την υποστήριξη των The Best Chefs Awards. Αυτή η εξωστρεφής συνάντηση, έρχεται να ενδυναμώσει τον γαστρονομικό πολιτισμό της Τήνου που τόσο εμπνευσμένα προωθείται και από την πρωτοβουλία Tinos Food Paths.

Για κρατήσεις: 22830-29021, rsvp@thamarestaurant.com