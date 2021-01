Το νέο μενού του The Clumsies με την υπογραφή του chef Αθηναγόρα Κωστάκου έρχεται στο σπίτι σας

Το The Clumsies και ο chef Αθηναγόρας Κωστάκος, με τον Γιάννη Μπάμπαλη στην κουζίνα, ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν μια comfort γαστρονομική κουλτούρα που απογειώνει το bar food μέσα από μια πλήρως ανανεωμένη κάρτα. Το νέο μενού, ειδικά διαμορφωμένο για delivery και take away, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου και θα είναι διαθέσιμο online μέσα από τις πλατφόρμες Wolt και efood.

Η κεντρική φιλοσοφία του μενού κινείται γύρω από ένα παγκόσμιο food trend που θέλει το φαγητό να έχει comfort και sustainable χαρακτήρα με χορταστικές μερίδες και healthy προσανατολισμό στη λογική bowl food. Γευστικές προτάσεις με υψηλή θρεπτική αξία, χωρίς γλουτένη και πολλές vegetarian επιλογές, βασισμένες σε εγχώριες και επιλεγμένες διεθνείς πρώτες ύλες που συμπληρώνουν ιδανικά την εμπνευσμένη cocktails & spirits list του The Clumsies.

Το all day menu χαρακτηρίζεται από διεθνείς αναφορές με finger food και snacks σε πρώτο πλάνο, όπως τα mini burgers, τα mini tacos και τα baos, ενώ δεν λείπουν και οι παραδοσιακές ελληνικές συνταγές με πολλαπλές ερμηνείες και μια σύγχρονη εκτέλεση όπως τα σουτζουκάκια ταρτάρ. Την ίδια στιγμή το brunch menu, το οποίο θα είναι διαθέσιμο καθημερινά μέχρι τις 18:00, προβάλλει με all time classic και ιδιαιτέρως πληθωρικά πιάτα, ενώ τις Κυριακές θα ενισχύεται με τρεις επιπλέον pop-up γευστικές προτάσεις.

Εξίσου θελκτικά και τα επιδόρπια της καινούριας κάρτας, τα οποία επιμελείται ο pastry chef Σπύρος Αρτελάρης με επιλογές από την παγκόσμια γαστρονομία, οι οποίες κλείνουν το μάτι στην ελληνική παράδοση και ισορροπούν ανάμεσα στην πλούσια γεύση και τη healthy φιλοσοφία όλου του μενού. Στα must taste η πάβλοβα με κρέμα από ελληνικό γιαούρτι, λευκή σοκολάτα, μούρα, ελληνικό μέλι και τραγανή μαρέγκα.

The Clumsies, Πραξιτέλους 30, 105 61, Αθήνα