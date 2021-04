A Magic Cabinet | Τα πιο εκλεκτά πασχαλινά δώρα σε ένα καλάθι

Η διαδικτυακή πλατφόρμα με την υπογραφή της Ευγενίας Χανδρή, A Magic Cabinet, παρουσιάζει και φέτος την άνοιξη και το Πάσχα curated προτάσεις από εκλεκτά προϊόντα γαστρονομίας Ελλήνων παραγωγών, κατανεμημένα σε δεκαοκτώ όμορφα καλάθια με έξυπνες θεματικές που καλύπτουν κάθε mood, όρεξη και επιθυμία.

Στα καλάθια του A Magic Cabinet θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για αξέχαστες γαστρονομικές εμπειρίες. Θέλετε να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ένα πλούσιο πρωινό; Επιλέξτε τα "I feel like a Morning Boost” και "I feel like Breakfast in Bed”. Αν αγαπάτε τα ζυμαρικά τότε χρειάζεστε το "I feel like Eating Pasta All Day” κι αν σκοπεύετε να κάνετε ένα barbeque τότε θέλετε το "I feel like a Weekend BBQ”.

Ανακαλύψτε καλάθια με ακόμη πιο έντονο το άρωμα Ελλάδας, όπως το "I feel like a Sample of Greece” με διαλεχτά προϊόντα της ελληνικής φύσης ή το "I feel like a Greek Islander” με προϊόντα αποκλειστικά από τα νησιά μας. Ενώ για όσους θέλουν να εντρυφήσουν στα πιο ποιοτικά ελληνικά ελαιόλαδα, υπάρχει το "I feel like Discovering Olive Oil” και το "I feel like an Olive Oil Connoisseur”. Αντίστοιχα και το "I feel like Sweet as Honey” για τους λάτρεις του εξαιρετικού ελληνικού μελιού. Το"I feel like Mezze with a Shot” μας προσκαλεί για ένα σφηνάκι τσικουδιάς με εκλεκτούς μεζέδες, το "I feel like Spirits & Sweets” μας προσφέρει ένα απεριτίφ ή ένα λικέρ συνοδευόμενο από λουκούμια και σοκολάτα και το ή "I feel like Veranda Cocktails” ένα κοκτέιλ με λαχταριστά bites.

Το πιο νόστιμα και πρωτότυπα ανοιξιάτικα καλάθια για φέτος το Πάσχα με εκλεκτά προϊόντα γαστρονομίας Ελλήνων παραγωγών μπορείτε να παραγγείλετε στο amagiccabinet.com και να έρθουν σε λίγες μόνο μέρες στην πόρτα σας.