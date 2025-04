Kristin Davis | 5 φορές που η Charlotte του Sex and the city μας έδειξε τo σπίτι της στο Λος Άντζελες

Με τον νέο κύκλο του And Just Like That να βρίσκεται στα σκαριά, η Sarah Jessica Parker, Kriston Davis και Cynthia Nixon ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις οθόνες μας. Κανείς δεν γνωρίζει τι έχουν ετοιμάσει οι σεναριογράφοι για τη νέα σεζόν.

Αυτή τη φορά δεν έχει διαρρεύσει καμία φωτογραφία που να αποκαλύπτει το τηλεοπτικό μέλλον των τριών βασικών ηρωίδων.

Με αφορμή το τηλεοπτικό comeback ρίχνουμε μια ματιά στο σαλόνι της Kriston Davis. H Charlotte York του Sex and the city διαθέτει μια κατοικία έκτασης 610 τετραγωνικών μέτρων, με την αξία του να υπολογίζεται στα 5.29 εκατομμύρια δολάρια.

Το οίκημα βρίσκεται στο Brentwood, μια αριστοκρατική γειτονιά στο Λος Άντζελες γνωστή για τους διάσημους κατοίκους της και τη γαλήνια ατμόσφαιρα. Η περιοχή προσφέρει ένα μείγμα προαστιακής ηρεμίας και αστικής ευκολίας, καθιστώντας την επιθυμητή τοποθεσία για low profile άτομα.

Το σπίτι διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και επτά μπάνια. Προσφέροντας πολυτελή καταλύματα, αυτή η μονοκατοικία εξασφαλίζει ηρεμία και ιδιωτικότητα χάρη στην περιφραγμένη είσοδό της.

Το εσωτερικό διαθέτει μεγάλη κουζίνα με ντουλάπια σε λευκούς τόνους, γυαλισμένο δάπεδο από μασίφ ξύλο και μοντέρνα κουζίνα με πάγκο πρωινού.

Μάλιστα όπως κάθε μαμά μικρού παιδιού η Davis περνά το ίδιο μαρτύριο με όλους τους γονείς και τα σκορπισμένα παντού τουβλάκια.

Η σταρ μάλιστα δίνει ιδέες για αποθήκευση των παιχνιδιών μέσα από πρακτικά έπιπλα.



Το ακίνητο περιλαμβάνει επίσης κελάρι κρασιών, ξεχωριστή πτέρυγα και κύρια σουίτα με δύο μπάνια, καθιστικό και ιδιωτικό μπαλκόνι με εκπληκτική θέα.