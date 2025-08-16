Οι 10 πιο φαντασμαγορικές πισίνες του κόσμου, φυσικές και τεχνικές

Οι ωραιότερες πισίνες του κόσμου είναι φτιαγμένες τόσο από την αρχιτεκτονική δεινότητα του ανθρώπου όσο και από την μαεστρία της φύσης και βρίσκονται σε διάφορα σημεία του πλανήτη συμβάλλοντας στην μαγευτική ομορφιά το καθενός ξεχωριστά. Είτε επιθυμείς πολυτελείς εγκαταστάσεις για τις διακοπές σου, είτε είσαι πρόθυμος να περιπλανηθείς στην φύση, αυτές οι εκπληκτικές τοποθεσίες θα σου κλέψουν την καρδιά και θα σου μείνουν αξέχαστες.

Four Seasons Safari Lodge, Τανζανία

Το Four Seasons luxe safari lodge βρίσκεται στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Serengeti. Αν και το resort είναι γνωστό για την καταπληκτικές εκδρομές που οργανώνει μέσα στο πάρκο, ένα από τα ωραιότερα σημεία του είναι η πισίνα του. Είναι κατασκευασμένη σε ελεύθερη φόρμα και προσφέρει απίστευτη θέα στο περιβάλλον και την άγρια ζωή.

Gellert Baths, Βουδαπέστη

Τα Gellert Baths είναι ένα πανέμορφο συγκρότημα που αποτελείται από τα ιστορικά θερμά λουτρά, τις πισίνες και τις θερμές πηγές της Βουδαπέστης. Βρίσκονται σε αυτό το σημείο από τον 15ο αιώνα και το Gellert Thermal Bath and Hotel άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό το 1918. Είναι ένα μοναδικό σημείο για χαλάρωση, ηρεμία και παρέχει μασάζ, λασποθεραπείες ακόμα και aqua-fitness προγράμματα στου επισκέπτες του.

Δείτε όλη τη λίστα στο athinorama.gr